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被列全台最塞車城市！比台北、高雄還要慢　台中市政府回應了

▲▼ 。（圖／資料照）

▲荷蘭衛星導航產品製造商Tom Tom公布全球最塞車城市排行榜，台灣最慢城市是台中市。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

荷蘭衛星導航產品製造商Tom Tom近日公布最新的全球最塞車城市排行榜，台灣總共有台北、桃園、台中、台南及高雄5個城市上榜，其中最慢的城市是台中市。對此，台中市政府回應，這顯示台中地區蓬勃發展，吸引大量車流而衍生塞車問題，更凸顯了台中捷運興建的必要性。

根據Tom Tom資料指出，台中市平均開車10公里需要24分40秒，台北市平均開車10公里則要花費21分10秒。

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台中市政府交通局表示，Tom Tom發佈的全球交通塞車指數調查報告指標，主要來自使用該公司導航軟體的車輛行駛於台中市所有道路（含高快速公路）的數據分析而來，從該公司統計資料也間接顯示台中地區蓬勃發展，吸引大量車流而衍生塞車問題，更凸顯了台中捷運興建的必要性。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲交通局表示，該份資料凸顯了台中捷運興建的重要性。（圖／資料照／記者謝婷婷攝）

此外，交通局觀察台中過去一年交通狀況，隨疫情逐步趨緩，主要幹道及各觀光景點車流量也回到疫情前水準；另外，近年多項重大交通建設陸續動工，如國4豐潭段、國1銜接台74等，周邊道路因工程影響常發生車多壅堵情形。對此，交通局會將該公司調查統計資料作為台中市交通治理參考，並持續推動捷運建設，改善交通問題。

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