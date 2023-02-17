今明2天搭捷運記得辦會員！125億乘客將出爐　送1年搭車免費

▲台北捷運第125億人次乘客將出爐。（示意圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

台北捷運通車至今已邁向第27個年頭，第125億位乘客也即將誕生。台北捷運公司表示，加入北捷會員的第125億位幸運兒，可享1年免費搭捷運及總價值近2500元的捷運玩樂套組，包括捷之旅住宿券、北投會館及板橋站桌球場體驗券、兒童新樂園及貓空纜車一日票，更受邀出席27周年慶生會共襄盛舉。

此外，北捷也指出，125億得主的前後各5名台北捷運會員，將送3個月免費搭乘捷運悠遊卡、捷運玩樂套組。北捷提醒民眾，趕快加入台北捷運會員（「台北捷運GO」APP），綁卡天天搭捷運，捷運第125億乘客可能就是你。

北捷指出，為了慶祝第125億人次乘客的里程碑，今（17日）台北捷運也特地邀請美聲團體在台北車站快閃獻「聲」，帶來一連串的經典流行歌曲及知名動畫主題曲，吸引路過民眾駐足聆聽，現場更有許多熱情民眾手刀加入台北捷運會員綁卡搭捷運，準備挑戰成為第125億乘客奪下365天免費搭乘大獎。

此外，即日起至2月22日，在台北捷運臉書粉專125億乘客活動貼文下留言、標註好友並公開分享貼文，還有機會抽中飛翔皮卡丘—台北捷運˙貓空纜車紀念套票。

北捷也說，台北捷運寵愛3月壽星會員，3月28日將於台北車站舉辦慶生Party迎接27歲生日，邀請同為3月份壽星的台北捷運會員到場一起過生日，前100名壽星可獲贈免費下午茶及生日禮，再享遠傳friDay購物「再轉轉」，有機會「轉」出AirPods、咖啡機、吹風機等超級好禮。