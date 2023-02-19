王毅見布林肯　批美「濫用武力」損害中美關係

▲王毅出席慕尼黑安全會議。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日出席慕尼黑安全會議期間，與美國國務卿布林肯進行了會談。

新華社報導，王毅是應美方請求，與布林肯進行了非正式接觸。

報導提到，王毅在會面時表明了中方在所謂飛艇事件上的嚴正立場，要求美方改弦更張，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。

▼王毅過去擔任中國大陸外長時，就多次與布林肯會面。（圖／路透社）



另外，王毅在慕尼黑安全會議演講時也提到，「大家都很關注近期中美關係中的所謂無人飛艇事件，這其實是美國製造的一場政治鬧劇。」「我們要求美方以理性、冷靜和專業的態度與中方一道妥善處理。但遺憾的是，美方無視基本事實，悍然出動戰機，用導彈擊落一艘毫無威脅的飛艇。」

王毅強調，「這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力，明顯違反慣例和有關國際公約。中方對此絕不接受，已向美方提出強烈抗議。」「地球上空每天都飄著很多氣球，難道美國都要打下來嗎？這種做法不能證明美國的強大，而是恰恰相反。」

王毅還說，「我們奉勸美國不要再出於國內政治需要，在對外打交道過程中做出這種荒唐的事情。我們要求美國拿出誠意，改正錯誤，正視並解決事件給中美關係造成的損害。」