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影片曝！屁孩玩電扶梯墜樓　她成「活體肉墊」倒地昏迷

記者張靖榕／綜合報導

伊拉克巴格達扎尤納地區，日前一名男童與家人到購物中心逛街，卻一時調皮心起攀在手扶梯外側嬉鬧，手扶梯到高點時男童想跳到平台上，卻失足跌落，沒想到直接砸在一名婦女頭上，導致婦女當場昏迷倒地，大部分人第一時間卻只是趕去查看男童有沒有受傷。

▲男童墜落砸中婦女頭部，她當場倒地不醒。（圖／翻攝推特）

▲男童墜落砸中婦女頭部，她當場倒地不醒。（圖／翻攝推特）

影片日前在推特、臉書等社群平台上流傳，監視器畫面中一名男童懸空搭在手扶梯外側嬉鬧，到達頂端時慌了手腳，直接墜落原樓層。此時一名戴頭巾的婦女正在開放櫃前逛街，被男童不偏不倚砸中了頭部，下意識舉手反應後，便跌坐在地，倒下昏厥。

男童母親見狀立刻衝上去將男童抱開，所有人第一時間也湊近關心男童傷勢，之後男童母親才想到孩子傷了人，又回去查看倒地的婦女，但很快又回到男童身邊，隨著人群把男童愈抱愈遠。

截錄的畫面中，原先僅有2名婦女查看倒地女子傷勢，末段才有其他人加入關心。

婦女倒地後一直昏厥不醒，目前不清楚後續狀況為何，許多網友都為婦女叫屈，直喊「真的很倒楣，希望她沒事。」

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