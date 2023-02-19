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粉紅超跑連夜趕路！遇到「這兩隻」突停　三進三退髮型工作室

記者游瓊華／台中報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林縣北港朝天宮進香，17日深夜回鑾，啟動急行軍模式，鑾轎於19日1點56分進入台中，沿路原本要趕路沒停，但在凌晨3點45分，粉紅超跑經過梧棲區港埠路二段的EJ髮型工作室，業者及家人、員工跪地大喊「媽祖、媽祖我愛你」，還帶著2名小朋友扮可愛的迷你舞獅接駕，媽祖鑾轎突停下，三進三退後轉進髮型工作室前停駕10分鐘，眾人欣喜若狂，開心地大聲呼喊。

▲粉紅超跑急行軍連夜趕路遇到「這兩隻」突停，三進三退髮型工作室。（圖／民眾提供）

▲粉紅超跑急行軍連夜趕路遇到小朋友扮舞獅突停，三進三退後停駕髮型工作室。（圖／民眾提供）

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▲粉紅超跑急行軍連夜趕路遇到「這兩隻」突停，三進三退髮型工作室。（圖／民眾提供）

▲有阿嬤帶著孫子一起走，濃霧中擔心走失，還幫孫子戴上三太子髮箍。（圖／民眾提供）

中央氣象局發布濃霧特報，粉紅超跑跟數萬信眾連夜在濃霧中趕路，今天凌晨進入台中沿著西濱走，有阿嬤帶著孫子一起走，擔心孫子走失，還特地幫孫子戴上三太子的髮箍，表示「孫子晚上戴著比較好認」。

白沙屯拱天宮也在臉書發出溫馨提醒，西濱濃霧籠罩視線不清楚，加上風大低溫，開車的人注意安全、徒步的人注意保暖，但感人的是，廟方也提醒若是開《累了請上車》的善心大德們，請幫廟方多再跑一趟回頭尋探協助後面落單的民眾載大家一程，幫助媽祖婆照顧後方還在黑暗中行走的香燈腳安全。急行軍安全考量回程不開放鑽轎，心中有媽祖，善緣必有應。

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