和同學到KTV免費歡唱！國三少年慘遭老闆強壓摸鳥　判決出爐

▲南投金姓男子開卡拉OK，趁國三少年來店內唱歌，強摸下體他猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／南投報導

南投金姓卡拉OK老闆邀國三少年免費來店裡唱歌，還拿出酒精飲料招待，卻趁他唱到一半去上廁所時，將他壓在牆上強摸下體。少年事後崩潰將此事告訴學校老師，全案才曝光。南投地院審理，認為金男犯行屬實，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處1年2月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，金男經營卡拉OK，於2020年3月7日晚間9時許邀15歲少年小帥（化名）和同學來店裡免費玩樂，還招待酒精飲料。眾人唱到一半，金男見小帥走到外面如廁，連忙尾隨他進入廁所，不管小帥驚嚇說「不要」，強行將他壓制在牆上摸下體猥褻得逞，小帥事後向同學傾訴，也通報學校老師，全案才曝光。

全案審理時，金男律師辯稱，依小帥體格、身高，當時大可將金男推開，且案發後隔年11月間，小帥還帶女友回金男店裡歡唱，並不畏懼和金男單獨相處，和一般遭受性侵害的被害人反應不同。

不過法官認為，小帥當時是無社會經驗的國三生，難期待他被侵害會拼命抵抗、立即逃脫，小帥事後雖再去店內消費，但當時店裡共有5人，並非和金男獨處，且小帥受侵害後，為了怕旁人知道而故做鎮定，也是有可能的。而金男明知小帥未成年，仍為了逞一己慾對他猥褻，且至今未和解賠償，審酌他經營卡拉OK，經濟情況勉強等情形，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處1年2月徒刑，全案還可上訴。