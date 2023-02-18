侯友宜赴新店太平宮參拜　深耕地方公益不遺餘力

▲侯友宜赴新店太平宮參拜祈福。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（18日）至財團法人新北市新店區太平宮參拜，為新北祈福，祈求開漳聖王庇佑風調雨順、國泰民安，人人安居樂業，期盼新北市安定祥和，各項建設順利推動。

侯友宜表示，新店太平宮長期服務社會，造福人群，從關懷低收入戶、發放清寒獎助學金、捐助學校營養午餐費到社團團練經費等，深耕地方公益不遺餘力，疫情期間並大力支持市府居家照顧關懷箱政策，慨捐新臺幣1百萬元，年年榮獲本市績優宗教團體表揚之肯定。

▲侯友宜赴新店太平宮參拜祈福與地方仕紳合影。

新店太平宮董事長黃朝安表示，開漳聖王係唐朝武進士陳元光，引進中原地區先進生產方式和耕作技術至彰洲，造福地方百姓，是故漳洲地區人民尊稱為開漳聖王。新店安坑地區清領時期多為閩漳地區墾民，時氣候潮濕惡劣，墾民受瘴氣瘟疫所苦，為除瘟疫及祈求風調雨順，於嘉慶11年恭迎開漳聖王並建廟，定名為太平宮。

民政局長柯慶忠表示，太平宮緊偎碧潭，風景秀麗，創建至今，已有兩百多年歷史，香火鼎盛，為新北市開漳聖王信仰中心之一。廟體建築歷數次改建成今雄偉廟貌，也是臺灣奉祀開漳聖王廟宇中，頗具規模和代表性的一座，廟頂交趾陶、剪黏非常華麗，更是攝影師取景焦點，每年農曆2月14至16日開漳聖王聖誕慶典、農曆3月23日媽祖聖誕，都是新店區的活動盛事。