「洗手機」詐3000萬！1人公司勾中華電信女內鬼　判賠1764萬

▲中華電信遭不肖業者鑽漏洞「洗手機」，騙走數千iPhone6S手機慘虧3529萬餘元。（示意圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者劉人豪／新北報導



中華電信驚爆遭業者利用企業購機優惠，搭配門號騙走數千支iPhone手機不付錢，造成高達3529萬餘元呆帳，新北地檢署查出中華電信1名林姓女職員涉「內神通外鬼」，與林姓男子共謀「洗手機」行為，中華電信提告後，新北地方法院判林男應賠償1764萬9952元。

中華電信提供企業購機免預繳費用的優惠方案，林男成立1人空頭公司，謊稱從事研發iPhone手機無線充電設備，有購買多支iPhone等高階智慧型手機進行研發的需求，向中華電信新北營運處洽辦企業優惠方案。

任職新北營運處的林女涉協助林男取得免預繳的優惠資格，林男從2016年4月起，陸續以人頭用0元到6000餘元的優惠價格，向中華電信買進每支售價2萬7000元至3萬餘元的高價智慧型手機，包括iPhone6S、iPhone7、iPhone7 Plus及Samsung Galaxy S8+等旗艦款，數量多達3531支、市值超過1.2億元。

但林男將到手的高價手機轉賣變現、停付綁約門號月租費，中華電信2017年9月執行欠費斷訊，發現遭林男鑽漏洞「洗手機」詐騙，清查呆帳損失達3529萬餘元。

刑事部分，法院審酌林男謊稱研發手機無線充電為由，以優惠價格獲取大量手機轉售獲利，林女為追求業績，仍配合申辦大量手機，新北地方法院依詐欺取財罪判林男1年8月、林女1年4月。

民事部分，新北地方法判林男須賠償中華電信公司1764萬9952元，而林女認為已逾侵權行為損害賠償請求權之2年時效期間，抗辯拒絕給付，法院認為有理。可上訴。