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把關學生飲食！新北推「美熱地計畫」　新科議員啟動自立午餐會議

▲▼ 呂家愷啟動自立午餐會議 。（圖／呂家愷提供）

▲呂家愷啟動自立午餐會議 。（圖／呂家愷提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

近年新北市政府推廣「自立午餐」，不再透過傳統中央廚房配膳、送餐模式，透過專業營養師與校廚團隊進駐。對此，新北市議員呂家愷17日前往三峽龍埔國小，與家長們共進「自立午餐」，另也針對學生上下學動線進行會勘。

新北市推動營養午餐「美熱地計畫」，增建學校自立午餐廚房，自108年起，食用自立午餐校數突破5成，截至112年自立廚房學校共103校，並媒合鄰近59校，共計162校為自立廚房供餐，自立午餐供應率為56.25%。

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食材方面採用國產可溯源食材，保學童吃到來源明確、優質安全之國產農產品；監控機制方面，包括食材品質提升、午餐管理智慧化、完整食安稽查機制與落實學校午餐自主管理等四大機制，確保學童吃的健康。

▲▼ 呂家愷啟動自立午餐會議 。（圖／呂家愷提供）

呂家愷17日前往三峽區龍埔國小與家長一起體驗自立午餐，同時在現場進行意見交換，共同把關孩子健康；不少家長在現場提到，午餐卡路里攝取與營養均衡，是他們最在意的，也對自立午餐的設立給予高度評價，即便有時候是半天課，有需求的家庭，也能讓孩子吃完午餐後再回家。不僅能避免高油高鹽的外食，還能確保孩子吃的健康，同時減輕家中負擔。

▲▼ 呂家愷啟動自立午餐會議 。（圖／呂家愷提供）

另外，針對學童上下學的安全，呂家愷強調，自己同樣身為一名父親，對此事相當重視。為因應學童上課的安全考量，2月初也邀集了相關單位會勘三峽區大學路、學成路的交叉口，試辦開放上課時段十字型斑馬線。十字型斑馬線不僅節省孩子通行時間，加上車輛全部停止前進，呂家愷相信能有效減少交通事故發生機率，讓孩童都能順利的過馬路，放學平安回家。

▲▼ 呂家愷啟動自立午餐會議 。（圖／呂家愷提供）


 

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