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東森料理包「全家」優惠熱賣中　好禮回饋東森幣抽卸妝膏、萬元提貨券

料理之王料理包（圖／東森購物提供）

▲《料理之王》主廚施捷夫（右）、香料女王黃晶晶（左）推薦黑椒牛柳與和風咖哩雞兩大口味，全台全家便利商店熱賣中。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

春日在家安心食補，只要五分鐘輕鬆上桌，現在到巷口的全家便利商店就可以買到超美味的牛雞雙口味東森料理包。由台菜廚神阿發師之子－施捷夫推薦的「料理之王」《黑椒牛柳》口味，2022年榮獲食品界的米其林「iTQi」二星美味風味絕佳獎章，以特製黑胡椒醬，搭配蔬菜獨特的甘甜，牛柳鮮嫩多汁，微辣的醬汁搭配上黑胡椒的香氣，芳香四溢，是家家戶戶的下飯良伴，每一口都充滿著闔家幸福的好滋味。

香料女王黃晶晶主廚則是推薦《和風咖哩雞》口味，以上選台灣雞腿肉與日本獨特調味技術，佐以 Q 脆馬鈴薯、綿密香甜的紅蘿蔔等新鮮蔬果熬煮而成，使用黃金比例的多種印度香料絕妙搭配，更添加咖哩的獨特魅力。兩位主廚也大讚東森料理包採用台灣優良的農特產品食材生產製造，並擁有世界級品質FSSC22000 食安保證，特別強調是最安全、最安心、美味最滿分的料理包，現在只要到全家便利商店，兩種口味一次滿足，在家自煮方便美味又安心。

東森購物「料理之王」黑椒牛柳與和風咖哩雞口味料理包，全台全家便利商店熱賣中，每種口味3盒售價169元，買一組獲得東森幣199枚，買兩組獲得398枚。不僅安心美味實惠CP值高，輕鬆在家享有米其林星級般的美味料理，同時掃描包裝內QR CODE，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動，即買即回饋199枚東森幣、日日抽森美妍卸妝膏、月月抽東森購物萬元提貨券，活動至112年4月7日（五）23:59止。

料理之王料理包（圖／東森購物提供）

▲活動期間在全家便利商店店舖購買東森任一項指定商品，包括Marine Star鋅C望粉狀食品、東森寵物毛骨力、料理之王黑椒牛柳、料理之王和風咖哩雞、Strawberry益菌棉量多型25.5公分，掃描盒內QRcode，即可符合消費登錄享三重好禮資格。

料理之王料理包（圖／東森購物提供）

▲料理之王主廚施捷夫教大家五分鐘輕鬆上菜，推薦東森購物料理之王黑椒牛柳口味料理包。

料理之王料理包（圖／東森購物提供）

▲香料女王黃晶晶推薦東森購物料理之王和風咖哩雞口味。

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