東購Strawberry益菌棉全家開賣降價優惠　月月抽萬元提貨券

▲東森購物「Strawberry益生菌衛生棉」特別添加專利益生菌發酵萃取（ATCC#8293），經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％。上架以來深受女性消費者喜愛。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

今年冬天屢創低溫又陰雨潮濕，為了保暖，女生全身包緊緊，若遇上生理期超不方便，私密處環境變得又濕又熱，造成壞菌滋生，導致發炎等問題。東森購物研發推出「Strawberry益生菌衛生棉」特別添加專利益生菌發酵萃取（ATCC#8293），經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％，淡淡的草莓香味及粉色包裝，上架銷售以來深受女孩喜愛。

「Strawberry益生菌衛生棉」在全家便利商店通路全面販售中，2包裝特價99元，現在買還能參加三重好禮回饋活動，第一重消費登錄即送東森幣129枚，凡購買掃描盒內QR CODE登錄即可領取回饋，第二重日日抽森美妍保濕卸妝膏，第三重月月抽東森購物萬元提貨券，每月抽出2名，買一盒就有一次抽獎機會，買越多中獎機會越大。

▲東森購物推出的「Strawberry益生菌衛生棉」上架全家超商販售中，2包裝現特價99元，消費登錄還能領取三重好禮回饋。

人的皮膚上本來就有許多細菌，私密處肌膚尤為敏感，需要好好呵護。根據醫生建議，在白天，不管月經量多少，衛生棉應至少3小時要更換一次，因此選擇天然抗菌成份、長效抑菌的衛生棉，才是令人安心的首選。「Strawberry益生菌衛生棉」0.2公分超薄的七層結構設計，使用起來不僅貼身，還很輕薄無感，最重要的是吸收力超快，表面有近100萬微米毛細孔透氣細緻設計與35倍超強吸水層，不僅能改善悶熱問題，時時刻刻確保經血快乾不回滲，更添加專利益生菌發酵萃取（ATCC#8293）及甲殼素，經Intertek檢驗證實可有效抑制壞菌，抑菌率達到99.9％。面對台灣氣候潮濕，洗滌後衣物不容易乾的情況，有效抑菌不只能抑制氣味，還能讓私密處保持潔淨、乾爽，帶來滿滿安心感。

首創保養型「Strawberry益生菌衛生棉」為MIT製造，品質有保證，除了可在東森購物網線上購買，全家便利商店也能買到，2包裝現特價99元，還能參加「東森在全家，揪你參一咖」三重好禮活動，只要在全家買東森嚴選系列任一商品，並掃碼商品內小卡上的QRcode，第一重登錄就送東森幣，第二重日日抽出20名送保濕卸妝膏，第三重月月還有機會抽萬元提貨券，買一盒就有一次抽獎機會，買越多中獎機會越大，活動至112年4月7日止。

▲「Strawberry益生菌衛生棉」採用0.2公分超薄的七層結構設計，使用起來貼身、輕薄無感、觸感輕柔。

▲「Strawberry益生菌」表面有近100萬微米毛細孔透氣細緻設計以及35倍的超強吸水層，不僅能改善悶熱問題，時時刻刻能確保經血快乾不回滲。

