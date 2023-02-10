買日女團3千張門票　送「跟成員S○X」！PTT看傻：這團玩很大

▲日本地下偶像女團Planck Stars。（圖／翻攝自推特／@planckstars）
網搜小組／鄺郁庭報導
日本地下偶像文化盛行，可想吸引粉絲買單不容易。就有網友發現，日本有地下女團要辦LIVE，宣稱買10張門票就能跟成員「躺床拍照」、買500張能跟主推「約會5小時」。其中，買3000張的特典「可以跟成員S○X」，在PTT引發議論，「sax、six？都不可能啊！該不會真的是一起做菜吧？」
有網友在PTT的Gossiping板問卦，「日本地下偶像買3000送S○X？」貼出女團Planck Stars（プランクスターズ）的LIVE門票購入特典內容，「辦LIVE喊出買門票就送特典，買10張就可以一起躺床拍照，如果買3000張居然可以一起S○X！？」
宣傳資訊中可以看到，合計購入10張、50張、100張、200張、300張、400張、500張會分別獲得不同特典，像是「跟成員一起睡覺券」、「在新歌MV中飾演主推成員的戀人」、「只為你一人辦LIVE」、「原味服裝禮物」、「跟主推成員約會5小時」等等。
【お知らせ】— プランクスターズ | 3/17豊洲PITワンマン (@planckstars) February 9, 2023
2023.03.17 豊洲PITワンマンライブ
手売りチケット配布協力してくださる方の複数購入者にSP特典付けちゃいます????
来週水曜の広島ライブより実施✅
※いままでの購入分は申し訳ございませんが適用外とさせていただきます
専用のスタンプカードも02/16より特典会にて配布いたします pic.twitter.com/QoduVpZ0PC
其中，合計購入3000張的話，特典內容竟是「跟成員S○X」，讓原PO驚呆，「sax，一起薩克斯風？six，一起六？都不可能啊！該不會真的是一起做菜吧？」貼文引發熱議，「一定是鬧的」、「太貴了吧！奧梨子裝蘋果」、「Six，買3000張折6元」、「一起喊666」、「開個六給他，讓他贏莊家一百塊」、「3000張多少錢啊？」
不過，就有網友指出，「這團玩很大啊」、「人氣墊底拍AV，買3000送SEX好像不意外。」據悉，Planck Stars過去就爭議不斷，像是歌詞帶有大量性暗示字眼，在LIVE時朝台下粉絲噴灑墨汁，台下一群人還嗨脫上衣以半裸型態參加，在台上抽獎送出原味內褲等等。此外，官方還曾推出比人氣的企劃，墊底成員將下海拍AV。
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