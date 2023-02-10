買日女團3千張門票　送「跟成員S○X」！PTT看傻：這團玩很大

▲日本地下偶像女團Planck Stars。（圖／翻攝自推特／@planckstars）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本地下偶像文化盛行，可想吸引粉絲買單不容易。就有網友發現，日本有地下女團要辦LIVE，宣稱買10張門票就能跟成員「躺床拍照」、買500張能跟主推「約會5小時」。其中，買3000張的特典「可以跟成員S○X」，在PTT引發議論，「sax、six？都不可能啊！該不會真的是一起做菜吧？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「日本地下偶像買3000送S○X？」貼出女團Planck Stars（プランクスターズ）的LIVE門票購入特典內容，「辦LIVE喊出買門票就送特典，買10張就可以一起躺床拍照，如果買3000張居然可以一起S○X！？」

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宣傳資訊中可以看到，合計購入10張、50張、100張、200張、300張、400張、500張會分別獲得不同特典，像是「跟成員一起睡覺券」、「在新歌MV中飾演主推成員的戀人」、「只為你一人辦LIVE」、「原味服裝禮物」、「跟主推成員約會5小時」等等。

其中，合計購入3000張的話，特典內容竟是「跟成員S○X」，讓原PO驚呆，「sax，一起薩克斯風？six，一起六？都不可能啊！該不會真的是一起做菜吧？」貼文引發熱議，「一定是鬧的」、「太貴了吧！奧梨子裝蘋果」、「Six，買3000張折6元」、「一起喊666」、「開個六給他，讓他贏莊家一百塊」、「3000張多少錢啊？」

不過，就有網友指出，「這團玩很大啊」、「人氣墊底拍AV，買3000送SEX好像不意外。」據悉，Planck Stars過去就爭議不斷，像是歌詞帶有大量性暗示字眼，在LIVE時朝台下粉絲噴灑墨汁，台下一群人還嗨脫上衣以半裸型態參加，在台上抽獎送出原味內褲等等。此外，官方還曾推出比人氣的企劃，墊底成員將下海拍AV。