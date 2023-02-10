【廣編】把春天粉嫩馬卡龍色融入居家環境　2大生活提案讓家跟著換新也換季

▲隨著寒流退散回暖，我們也正式迎來春天，「玲廊滿藝線上藝廊」教您如何把春天留在家裡，掌握兩大重點，輕鬆幫家換季！

圖、文／統一企業提供

看著窗外的和煦陽光和街道上的綠植繁花，想把春天的燦爛、浪漫帶回家嗎？那麼居家的色調首選非柔和的馬卡龍不可了，這樣的色調既能顯得家裡典雅，也能展現出主人的時尚品味。

春天通常也伴隨著美好、朝氣等連結，會讓人聯想到微風、小動物、光線等。如何讓空間充滿朝氣呢? 建議可以透過拼色，撞出活潑的清新自然。藝術家曾蘑菇〈山の春〉用白色線條代表微風，粉色代表山中的繁花盛開，讓人感覺周遭的空氣也跟著換新了。

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馬卡龍色調源自於法式甜點，屬於低飽和的色調，在純色上加上一點灰度，讓它看起來絢麗卻給人清爽舒服的感受，可以說是恰到好處的美。這種舒適的觀感十分適合家居使用，不同色系的馬卡龍色也能帶出不同感覺的家居，讓家裡可以既時尚又舒服。和玲廊滿藝 線上藝廊一起放慢春天的腳步，用美好的藝術品把春天留在家裡！

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活動日期｜2023.01.27（fri.） - 2023.02.28（tue.）

活動連結｜https://activity.books.com.tw/crosscat/show/A00000055887?loc=P_0065_001