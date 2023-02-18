不再只是木頭人　《臺灣常見商用木材圖鑑》上市

▲▼ 木材職人最佳首選《臺灣常見商用木材圖鑑》上市 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學森林暨自然資源學系呂福原名譽教授、張坤城副教授、林建宗老師及張博任先生與林務局羅東林區管理處，歷經5年的查訪與蒐集，將目前市面上常見的商用木材逐一做成標本、拍攝特徵及文字記載，合作出版《臺灣常見商用木材圖鑑》第1冊和第2冊，總計介紹240種常見商用木材（含國產材55種），18日於嘉大蘭潭校區舉辦南部首場新書發表會，現場解說如何有效使用木材圖鑑，吸引許多讀者與會。

近年隨著木材自給率逐漸提升，臺灣商用木材市場的進口材或國產材種類、品項也日趨多元，為讓民眾認識木材，適材適用，林務局羅東林管處委與嘉大教師合作，出版《臺灣常見商用木材圖鑑》，該書為目前市面上收錄種類最多最完整的木材入門圖鑑，可提供公共工程、家具製造、木材加工或個人木創木雕工作室及對木材愛好者之最佳參考工具書。

嘉大林翰謙校長表示，呂福原名譽教授專攻樹木學、植物分類學及木材鑑定，在臺灣林產貿易興盛時期，更曾進入業界擔任木材貿易公司的高級經理人，無論專業學識或業界實務經驗乃箇中翹楚。去（111）年度該書更榮獲文化部金鼎獎數位出版優良出版品之獎項，備受肯定，結合學界及公部門合作出版，也更具公信力及實用性。



呂福原名譽教授提到，為使木業與木育教育推廣向下扎根，贈予全臺高職森林科（興大附農、苗栗農工、仁愛高農、花蓮高農）各10套木材圖鑑並含1套木材標本(約380片)。該套圖鑑搭配標本將有助於農業職校學生在全國技藝競賽森林科的木材識別科目部分進行學習。

來自苗栗高農負責木材鑑別課程的羅家榮老師出席發表會指出，高職森林科技藝競賽木材鑑別是必考科目，長久以來缺乏完成的木材圖鑑作為參考依據，作者之一嘉大張坤城副教授群慷慨贈送書中木材標本給各森林科使用，相信未來在教學現場和木材推廣利用上會有相當大的助益。

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