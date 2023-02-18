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第1次買iPhone螢幕翹起　工程師「維修1舉動」惹怒他：蘋果太高貴

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲原PO第一次買iPhone，就拿到瑕疵品。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，為了小尺寸的手機，買了iPhone SE，買回來時沒有特別檢查，後來發現螢幕有一角翹起來，拿去信義A13的蘋果直營店反映，工程師只是壓回去，沒有提到任何風險，最近他拿去換電池，才被告知，拆卸時會螢幕損壞的風險，後果需要自負，讓他很傻眼。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，為了小尺寸，第一次買iPhone手機，當初購買時沒特別注意，以為是正常的，後來發現iPhone SE 螢幕某一角有翹起，在保固期內拿到直營店反映，工程師只是壓回去而已，「沒有提到螢幕的風險，也沒有更換新螢幕。」

他近日到門市更換電池，被告知螢幕翹起來的狀況，有可能在拆卸螢幕時造成螢幕損壞，或裝不回去的風險，「換新螢幕跟殼之類的，至少4千元」，要他同意承擔風險，以及後續衍生的費用，才願意幫他進一步拆卸。

他傻眼直呼「這跟『貨物售出，概不負責』有什麼差別？」更換電池超難預約，好不容易預約到了，卻換來一肚子氣，「蘋果太高貴了，養不起啊」。

貼文曝光，掀起網友討論，「信仰不足不要用蘋果」、「保固期內工程師壓回去很扯」、「原廠換當然會這樣，找一般手機維修行吧，又快又便宜」、「其實很多人在罵是因為他們自己沒遇到，拿到機王才會知道花錢受罪，當然機子正常還是很好用的」。

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