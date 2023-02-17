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大陸 大陸焦點 特派現場

陸越野車大廠破產倒閉　保養難！數十萬車主全國找維修零件

▲廣汽菲克破產前，在汽車展覽會上展示的Jeep越野車。（圖／CFP）

▲廣汽菲克破產前，在汽車展覽會上展示的Jeep越野車。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

跨國汽車製造商stellantis集團2022年10月31日與廣汽集團官宣「分手」後，合資企業廣汽菲克進入破產清算階段，代表大陸國產「Jeep」越野吉普車暫時走入歷史，售後維修及保養問題至今仍讓數十萬車主們憂心。

▲廣汽菲克破產前，在汽車展覽會上展示的Jeep越野車。（圖／CFP）

《山東商報》報導，濟南市民張先生是一位2022款大指揮官車主，在春節前夕愛車被追尾，但到4s店之後，店內售後人員表示，「目前店裡也沒有維修的件，而且不光店裡沒有，全國都不好找，此前有一位泰安的客戶找件找了兩三個月。」

服務人員建議，「能修的修，比如凹進去的後尾門，由鈑金師傅盡量復原，雖然可能無法完美修復但也是沒辦法的辦法。而遇到無法修復的，如被撞碎的後保險桿，4s店可以幫忙在全國尋件，但是尋到的價可能高於配件原價，其中的差價，保險公司不予賠付，只能由車主承擔。」

廣汽菲克破產後，雖然大陸官方有相關條文保護消費者，即整車停產後的10年內，車企都要保證車子壞了可以有配件修，但如上述車主遭遇的問題層出不窮，也讓整起事件在社會上發酵。

在廣汽菲克車主疾呼「維修保養難」之聲愈演愈烈之際，stellantis集團終於在6日出手，宣布由「stellantis中國」提供維保及售後服務。

據了解，該集團在大陸市場主要出售jeep品牌的進口車，以輕資產的方式經營jeep品牌。目前在大陸售賣的車型共計5款，包括，大切諾基（Grand Cherokee）、全新大切諾基4xe、牧馬人（Jeep Wrangler）、牧馬人4xe以及角鬥士（Gladiator）。

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