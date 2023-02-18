iPhone「換電池」3月漲價！　維修趁月底前

▲iPhone要換電池趁月底前。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳依旻／台北報導

iPhone用戶要注意，下個月（3月）1日起，iPhone 14之前的機型若超過保固期，電池維修費用將增加台幣800元，意即電池若故障或者快不堪使用，想要換就要趁月底前，不然會花更多錢。

根據官網，除了仍在保固期的iPhone 14全系列機型之外， iPhone SE一到三代以及iPhone 6後續到iPhone 13系列的所有機型、超過保固期，先前既有的電池維修價到2月28日就結束。

用戶可以善用官網的「獲取估價」工具查看可能需要支付的費用，如果是從Apple Store商店獲取服務，蘋果會按照該工具中所示的服務費收取費用，其他服務提供商可以自行設定費用。

記者也幫大家試算調漲後的價格，iPhone SE、iPhone 6、iPhone 7以及iPhone 8，經調漲800元後，維修價將從1,490元漲到2,290元。

iPhone 13全系列機型將從2,050元，來到2,850元；至於iPhone 14機型，現行電池更換預估價格是3,190，3月調漲後，費用將來到3,990元。

最後，付費價格可能會因為用戶對舊零件的處理決定而有所不同，蘋果會在收到產品後對商品進行檢查，然後確認服務費用，如果用戶的 iPhone存在任何影響电池更換的損害（如屏幕破裂），就需要先解决相關問題再更換电池，但在某些情况下，可能會產生維修費。