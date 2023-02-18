女嬰出生竟長「6公分尾巴」！驚人畫面曝　醫睜大眼：極為罕見

▲女嬰一出生就長尾巴。（圖／翻攝Angie Katz推特）

圖文／CTWANT

近日國外小兒外科病例雜誌上，一個案例引人注目，一位巴西女嬰出生時患有脊柱裂，身體長一條6公分的尾巴，連醫師都覺得不可思議，這種罕見病例，在全球文獻中的記載不到200例。

據《每日郵報》報導，巴西一名女嬰出生時就有一條6公分的尾巴，該附肢覆蓋著她的皮膚並從背部突出，而女嬰身份不明，她在出生時患有脊柱裂，這罕見的脊柱缺陷症狀發生在孕婦子宮，這讓脊柱出現縫隙。治療這名女孩的醫生表示，這可能是女嬰長尾巴的原因。

聖保羅兒童醫院醫師表示，該附肢是「人類的假尾巴」，它長得像尾巴，但卻是因為脊椎問題或腫瘤所引起，真正的尾巴有肌肉和神經血管，但沒有骨頭。美國俄亥俄州和胎盤研究中心的研究人員，和巴西醫療團隊一起研究了該病例，他們寫道，人類尾部附肢是一種罕病，這讓病患和她的父母帶來了巨大的恥辱，手術對於消除羞恥感和避免併發症很重要。

據了解，嬰兒的尾巴在胚胎發育中，會被吸收回體內形成尾骨，在極少數狀況才會變成尾巴，尾巴通常會在出生後才會被發現，醫師目前也不確定確切發生原因。大約在2000萬年前，人類祖先失去了尾巴，在些信仰文化中，人的尾巴被認為是神聖的象徵，並受到崇拜。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 小姑剖腹生孩…婆婆「僅瞄一眼寶寶」焦急站產房外等女兒 感動1幕曝光

▸ 歐洲回台行李箱被剪「損失15萬」 正妹指控桃機有先例…被罵翻秒改口

▸ 妹子晚上窩學校練舞玩自拍 驚見「窗外有人臉」：那裡不可能站人