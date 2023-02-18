馬雅遺蹟發現「全球第一個高速公路系統」　177公里連結近千聚落

▲瓜地馬拉密林發現世界首個高速公路，連通近千個古馬雅（Maya）聚落。（圖／達志／美聯社，下同）



圖文／CTWANT

世界上第一條高速公路，可能早在西元前1000年就有了，考古學家透過高科技，發現在瓜地馬拉北部和墨西哥南部的茂密叢林裡有一條被埋沒千年的公路，這條達177公里的高速公路，連通近千個古馬雅（Maya）聚落。

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）和《路透社》報導，瓜地馬拉「人類學研究與環境研究基金會」（FARES）團隊，利用光學雷達穿透茂密的原始森林後，竟然描繪出了一張長達177公里的高速公路地圖，考古學家利用光學遙感技術LiDAR，也就是利用飛機將脈衝光射入茂密的叢林，好讓研究員不受植被影響，繪製出地面上的的古建築地圖。

研究團隊發現這條約177公里的寬闊道路，其中有些約達40公尺寬，在地面上架高約5公尺，甚至連結了近千個古馬雅聚落，除此之外，研究人員也發現了金字塔、球場，以及水庫、水壩、灌溉渠等重要水利工程。

根據報導，新發現的建物全都建於馬雅最大城邦出現之前的數個世紀，這項發現可追溯到前古典馬雅時代中晚期，大約是西元前1000年到西元前350年，據信當時許多聚落由米拉多爾城（El Mirador）控制，在之後的5個多世紀，馬雅文明發展到古典期的巔峰。據首席研究員韓森（Richard Hansen）表示，「這顯示了整個地區同時發展的經濟、政治和社會複雜性」，而這個重大發現也刊登在「古中美洲」（Ancient Mesoamerica）期刊上。

▼專家利用光學雷達穿透茂密的原始森林後，竟然描繪出了一張長達177公里的高速公路地圖。（圖／翻攝自@KION546推特）



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