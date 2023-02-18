每年情人節站街口等摯愛！「愛的大兵」持續27年嘆：今年最後一次

▲佩雷茲至今未娶，每年情人節都會重回舊地等待當年的摯愛。（圖／翻攝Reuters推特）

圖文／CYWANT

58歲的退役美國海軍陸戰隊員佩雷茲（Esteban Perez）長年單身，每年到了情人節，他都會站在街角，希望能再次見到他所愛的女人，他被當地人稱為「愛的大兵」。但一直未能如願的佩雷茲說，今年是他最後一次站在這。

據《Stars and Stripes》報導，佩雷茲每年情人節都會站在墨西哥邊境城市的新拉雷多（Nuevo Laredo）的街角，希望見到那個她。佩雷茲接受《路透社》採訪時說，他在1996年新拉雷多的一家夜總會遇到女子，她名叫塞西莉亞，「我從來沒有尋找過另一位女孩，因為我永遠不會在其他人身上，看到塞西莉亞的優點。」

當地媒體報導稱，佩雷茲跟塞西莉亞約會2個月後分手，目前不清楚分手的原因；有媒體說是和佩雷茲的兵役有關，讓他不得不離開城鎮，所以被迫和女友分開，而佩雷茲因為連繫不上塞西莉亞，也找不到她，所以他決定在街口尋找她的身影。

每年情人節，佩雷茲都會穿軍服站手拿鮮花，站在街口拐角處痴痴等待，希望跟塞西莉亞再次見面。這位「愛的大兵」的浪漫故事，也引起外界關注，有人認為他浪漫又真誠；也有人覺得他有強迫症，他應該過自己的人生。

佩雷斯說，他因為還愛塞西莉亞，多年來他一直單身，從未結婚或跟其他女生生小孩。不過，佩雷斯強調，今年情人節是他在這等她的最後一年，「今天是我最後一次站這裡。」

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