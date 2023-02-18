228連假出遊！國5南下恐連塞15小時　「11條閃地雷路線出爐」

▲228連假國5北上尖峰恐塞到深夜。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

228和平紀念日4天連假將至，國道預估將出現大量返鄉或出遊車潮，其中2月24日國5南下車潮將自上午9時出現，午夜才紓解，可能連塞15小時；2月27日國5北上車潮預估將從上午10時塞到午夜，恐堵14小時。高公局也規劃11條長短途替代道路避塞車。

以往228連假南北長途車流量大，致使國道部分瓶頸路段於尖峰時間容易形成壅塞，可能導致長時間回堵不易紓解，根據高公局預測，2月24日周五將有提早南下車潮，國5可能自上午9時塞到午夜12時，國5南下恐有15小時出現塞車。

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不過南下車潮最多的一天將是2月25日周六連假首日，包含橫向國道將有7處易塞路段，交通量上看120百萬車公里，其中國5南下最塞，交通量將是平常1.5倍，南下車潮將自凌晨5時就會出現，要下午4時後才紓解，恐連塞11小時。

北上最塞的一天將出現在2月27日連假倒數第二天，包含橫向國道將有11處易塞路段，其中國5北上恐出現「國道停車場」，宜蘭到坪林10時塞到午夜12點，將連塞14小時。

▲228連假替代道路。（圖／高公局）

高公局依據歷年易壅塞路段，針對國道長途旅次規劃了4條替代道路，包括國5頭城至坪林北向、國1國3新竹至台南地區雙向、國6舊正至台中地區雙向及國3霧峰至國1台中系統國3中港系統。

另針對短途旅次之用路人，高公局建議，直接利用省、縣道，避免受阻於交流道前及國道壅塞車陣中。針對短途，高公局也規劃了7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向，呼籲用路人多利用避開地雷路段。