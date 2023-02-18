補班日回暖！明變天「3地噴雨」　2波冷空氣接力「228連假天氣曝」

▲未來一周有兩波冷空氣南下。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今(2/18)除東北角、東半部、恆春半島有短暫陣雨，其他多雲到晴，高溫回升，南部高溫可達30度；不過明天東北季風南下增強，又有冷空氣，氣溫下滑，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨明顯，熱帶擾動帶來南部山區零星降雨；下周三(2/22)氣溫回升，不過下周五(2/24)又有一波冷空氣，影響到下個周末228連假。

天氣風險公司分析師林琮訓表示，今持續是高壓迴流偏東風環境，清晨低溫花東地區18到20度，其餘地區13到15度，西半部局部空曠地區低溫降到10到12度，感受較涼；由於環境水氣偏少，只有迎風面地區東北角、東半部及恆春半島地區雲量較多，有短暫陣雨，其餘各地尤其是西半部地區，都會是晴到多雲的好天氣，白天高溫會顯著上升，桃園以北、東半部23到25度，竹苗地區20到22度，中南部26到29度，局部內陸高溫有機會接近或達到30度。

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由於菲律賓東方海面有熱帶擾動系統發展，林琮訓表示，目前仍然沒有明顯的中心環流，整體結構較差，預估周末將受到太平洋高壓勢力引導，從菲律賓東邊北上，下周一會來到呂宋島東方海面，屆時擾動強度有機會再增強，若發展得好，就有可能會是今年第一個熱帶性低氣壓，但是對台灣不會有直接的影響。

▲補班日及未來一周天氣趨勢。（圖／天氣風險公司）

明天周日(2/19)又有冷空氣，林琮訓指出，明、後天(2/19~2/20)東北季風逐漸南下增強，氣溫下滑轉涼，北部、東半部雲量增多，天氣陰有局部短暫陣雨，以基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨較為明顯，另菲律賓海面熱帶擾動，雖然對台灣沒有直接影響，不過其外圍水氣將擴散北上到台灣附近，造成中南部地區雲量也會有所增多，轉為多雲時陰天氣，南部山區偶爾有零星降雨的機會。

下周二持續受東北季風影響，但水氣將逐漸減少，中南部將回復多雲到晴的天氣，北部及東部地區仍維持多雲到陰有局部短暫雨。林琮訓表示，下周三、四東北季風減弱，氣溫稍微回升，但是到了下周五又會有冷空氣南下，東北季風再度增強，並且持續影響到下周末(228連假)，未來一周兩、三天就會有天氣及氣溫上的轉變，以北部、東北部地區感受會比較明顯，中南部相對穩定，不過日夜溫差較大。