　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

補班日回暖！明變天「3地噴雨」　2波冷空氣接力「228連假天氣曝」

▲▼天氣 冷氣團報到 降溫 低溫 寒冷 冬衣 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲未來一周有兩波冷空氣南下。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今(2/18)除東北角、東半部、恆春半島有短暫陣雨，其他多雲到晴，高溫回升，南部高溫可達30度；不過明天東北季風南下增強，又有冷空氣，氣溫下滑，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨明顯，熱帶擾動帶來南部山區零星降雨；下周三(2/22)氣溫回升，不過下周五(2/24)又有一波冷空氣，影響到下個周末228連假。

天氣風險公司分析師林琮訓表示，今持續是高壓迴流偏東風環境，清晨低溫花東地區18到20度，其餘地區13到15度，西半部局部空曠地區低溫降到10到12度，感受較涼；由於環境水氣偏少，只有迎風面地區東北角、東半部及恆春半島地區雲量較多，有短暫陣雨，其餘各地尤其是西半部地區，都會是晴到多雲的好天氣，白天高溫會顯著上升，桃園以北、東半部23到25度，竹苗地區20到22度，中南部26到29度，局部內陸高溫有機會接近或達到30度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於菲律賓東方海面有熱帶擾動系統發展，林琮訓表示，目前仍然沒有明顯的中心環流，整體結構較差，預估周末將受到太平洋高壓勢力引導，從菲律賓東邊北上，下周一會來到呂宋島東方海面，屆時擾動強度有機會再增強，若發展得好，就有可能會是今年第一個熱帶性低氣壓，但是對台灣不會有直接的影響。

▲▼補班日及未來一周天氣趨勢。（圖／天氣風險公司）

▲補班日及未來一周天氣趨勢。（圖／天氣風險公司）

明天周日(2/19)又有冷空氣，林琮訓指出，明、後天(2/19~2/20)東北季風逐漸南下增強，氣溫下滑轉涼，北部、東半部雲量增多，天氣陰有局部短暫陣雨，以基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨較為明顯，另菲律賓海面熱帶擾動，雖然對台灣沒有直接影響，不過其外圍水氣將擴散北上到台灣附近，造成中南部地區雲量也會有所增多，轉為多雲時陰天氣，南部山區偶爾有零星降雨的機會。

下周二持續受東北季風影響，但水氣將逐漸減少，中南部將回復多雲到晴的天氣，北部及東部地區仍維持多雲到陰有局部短暫雨。林琮訓表示，下周三、四東北季風減弱，氣溫稍微回升，但是到了下周五又會有冷空氣南下，東北季風再度增強，並且持續影響到下周末(228連假)，未來一周兩、三天就會有天氣及氣溫上的轉變，以北部、東北部地區感受會比較明顯，中南部相對穩定，不過日夜溫差較大。

ET快訊
快訊／陳宗彥遭爆召妓火速辭官　陳建仁回應了
20歲女模拍攝突斷片！　驚醒竟全裸趴跪
iPhone「換電池」大漲800元！　時間點曝光
「台版N號房」拐數百女拍淫片！　色男獄中身亡
行人地獄！50童「隔出人行道」自保　心酸畫面曝光
獨／陸星雲弔唁團不忍了！　還原被拒入台始末
他曝2024國民黨誰出戰已定！　郭台銘犯1錯誤　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教育部長2／19赴佛光山　頒星雲大師最高等級「一等教育專業獎章」

松山高中生訂外食被罰站舉牌　青民協批侵害學生人格「如洗門風」

補班日「超適合偷懶」沒那麼慘？釣出神人羨喊「2行業」一律放假

「2023台灣燈會」倒數計時！2／19閉幕卡司出爐　原子少年Ozone助陣

補班日回暖！明變天「3地噴雨」　2波冷空氣接力「228連假天氣曝」

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」　民眾驚：神威顯赫

Blue everyday！4星座易陷「職場憂鬱」　天秤太在意別人眼光

補班日熱到30℃　明午後「冷氣團到」北東轉雨最低10℃

越想解決問題，就越解決不了！心理分析「目標導向」會忘記感受

他酒店選妃驚見「整排超凶的」嚇壞！老司機狂推：這種的才讚

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

B.A.P文鐘業唱跳《Anyone》超穩！　大國男兒飆《Mirotic》全場嗨應援

清境奔羊節睽違3年回歸　112隻羊合歡山公路衝刺

教育部長2／19赴佛光山　頒星雲大師最高等級「一等教育專業獎章」

松山高中生訂外食被罰站舉牌　青民協批侵害學生人格「如洗門風」

補班日「超適合偷懶」沒那麼慘？釣出神人羨喊「2行業」一律放假

「2023台灣燈會」倒數計時！2／19閉幕卡司出爐　原子少年Ozone助陣

補班日回暖！明變天「3地噴雨」　2波冷空氣接力「228連假天氣曝」

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」　民眾驚：神威顯赫

Blue everyday！4星座易陷「職場憂鬱」　天秤太在意別人眼光

補班日熱到30℃　明午後「冷氣團到」北東轉雨最低10℃

越想解決問題，就越解決不了！心理分析「目標導向」會忘記感受

他酒店選妃驚見「整排超凶的」嚇壞！老司機狂推：這種的才讚

陳宗彥遭爆接受性招待火速辭官　陳建仁：尊重司法的處理

愛馬仕去年大賺逾千億　將發給全球每名員工13萬元獎金

補班幫打氣！　手搖飲「指定飲品買1送1」連2天喝

「福斯入門小改款」百萬有找休旅現身！內外都整型、預計今年發表

記得《放羊的星星》夏之星？她悄來台「直衝高雄旗津」　台影迷全嗨了

建案銷售期拉長　新竹平均2個月完銷「穩坐快銷王」

短腿黑狗「偷穿柯基外套」頭上一圈黃毛　萬人驚豔：開眼界了

基隆咖哩炒麵多了沙茶味！傳承三代超過一甲子的老店　加辣更誘人

淡水開業60年「海風餐廳」4／10歇業　招牌炒螃蟹以後吃不到

教育部長2／19赴佛光山　頒星雲大師最高等級「一等教育專業獎章」

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

托運車遇科技執法！他收罰單傻：車在上面耶

行人地獄！高雄50幼童「拉繩隔出人行道」

小一孩「訂正生字30分鐘」　字跡讓網戰翻

氣象局2:05發布4縣市濃霧特報

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

回台行李箱損失15萬！她控桃機有先例被罵翻

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

妹子練舞室自拍！驚見窗戶前「蒼白人臉」

家門被停她氣炸！車主笑：第一次來歹勢啦

限時3天！好市多超夯1物「折扣60元」

威力彩頭獎上看7億！「3生肖」財運爆棚

最低10℃

他喝水按摩都沒用！鄉民狂推2物「屎馬上滾出來」

更多熱門

相關新聞

最低10℃

最低10℃

今天補班日全台晴朗、高溫上看30度，好天氣持續到明天下午，有波冷空氣南下，北、東轉有雨，氣溫逐日下降，周三最冷下探10度左右，強度有大陸冷氣團的標準。

今起回暖近30℃！　下周「冷氣團」濕冷10℃

今起回暖近30℃！　下周「冷氣團」濕冷10℃

228連假首日南投13鄉鎮市接種站開打

228連假首日南投13鄉鎮市接種站開打

228連假搭車有優惠！87條國道客運8.5折　「還有近9成空位可搶」

228連假搭車有優惠！87條國道客運8.5折　「還有近9成空位可搶」

228連假玩4天！24處地雷省道必塞　「蘇花公路北上恐連塞10小時」

228連假玩4天！24處地雷省道必塞　「蘇花公路北上恐連塞10小時」

關鍵字：

天氣氣象天氣風險228連假

讀者迴響

熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

托運車遇科技執法！他收罰單傻：車在上面耶

女星自拍映出全裸　網歪：進擊的巨人

陳宗彥疑涉召妓判決書出土！

喜事連連！「5生肖」獲喜神眷顧 兔年愛情事業兩得意

快訊／日圓再現「0.22甜甜價」！拿10萬台幣換　現賺來回機票

「藝人楊小姐」亮名號求訂位！

快儲水！「高雄3區」停水23小時

行人地獄！高雄50幼童「拉繩隔出人行道」

更多

最夯影音

更多
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定
白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面