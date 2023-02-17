2學生走斑馬線遭輾過1死1傷　司機稱盲區！影片曝光掀眾怒

記者黃翊婷／綜合報導

中國廣東省汕尾市日前發生一起恐怖死亡車禍，一名吊車司機行經當地的城西小學附近時，因為沒有注意到前方斑馬線上的2名學生，竟直接將人輾過，導致1死1重傷。司機事後聲稱是因為有盲區（視線死角）才會釀禍，但影片傳開後引發眾怒，網友們普遍認為司機的說詞有問題，「什麼盲區？看影片中司機根本就沒看路。」

▲2名學生正要過馬路。（圖／翻攝自微博／百姓關注，下同。）

影片中，只見當時吊車行駛在內側車道，前方斑馬線上有2名學生正要通過，但司機似乎完全沒有注意到，依舊直直行駛過去，學生們當場被捲入車底，再次出現於畫面中時，他們已經躺在地上一動也不動了。

▼▲學生們遭捲入車底。

微博用戶《百姓關注》16日公開車禍影片，表示這起事故發生在15日下午3時13分，地點位於廣東省汕尾市海豐縣城西小學附近，一旁的商家目擊吊車司機完全沒有減速，撞到學生之後，仍繼續向前行駛，造成2名學生1人當場死亡，另1人重傷送醫搶救中。

肇事司機事後表示，因為學生們剛好進入盲區，自己沒有注意到才會釀禍，但是當時他有剎車。目前海豐縣交警大隊正在調查車禍事故原因。

而相關影片在網路上傳開後，大多數網友都不認同司機的說法，並紛紛留言抨擊，「這哪裡是盲區啊」、「什麼盲區？看影片中司機根本就沒看路」、「這種車的車頭是平的，盲區不可能那麼遠，司機肯定是在看手機沒注意到」、「斑馬線提前都可以看到了，扯什麼盲區，真是可憐2名小孩」、「看得我冒冷汗，學生的爸媽得多難過呀」。