台中4車連環撞！休旅車「90度側翻」駕駛爬天窗脫困　驚險影像曝

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中西屯區台74線中清地下道昨(16日)發生4車追撞事故，一輛休旅車沒減速撞上前方車輛後側翻，打滑往前噴飛再撞2車，所幸無人受傷，至於肇事原因，警方初步研判是休旅車駕駛未注意車前狀態導致。

▲休旅車撞到前車後側翻打滑，造成4車追撞事故。（圖／記者白珈陽翻攝）





▲休旅車駕駛爬天窗脫困(紅圈處)。（圖／記者白珈陽翻攝）

從行車紀錄器影片看到，一輛現代休旅車打雙黃燈減速慢行，後方的Ford休旅車疑味注意到，沒有減速直接撞上現代休旅車後側翻，撞到前車後再往前碰撞另一車，造成4車追撞，隨後Ford駕駛也自行爬出脫困。

▲台中西屯區台74線中清地下道昨(16日)發生4車追撞事故。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方指出，48歲黃男自述開車由北屯沿台74線外側車道往廣福路匝道方向行駛，要閃避左側來車，導致右前車頭先碰撞38歲宋男的左後車尾，造成車輛側翻滑行，前車頭再與36歲鄧女後車尾碰撞、鄧女車輛與48歲陳男的左後車尾碰撞。

▲警方指出，初步肇因為48歲黃男未注意車前狀態導致。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方表示，該起車禍無人受傷，駕駛均無酒駕，初步肇因為48歲黃男未注意車前狀態導致，詳細事故原因仍有待釐清。