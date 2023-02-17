電信推學生方案　指定資費iPad二千有找帶回家

▲電信推學生優惠，指定iPad不到2,000元帶回家。（示意圖／取自MacRumors）
記者陳俐穎／綜合報導
大專院校於本周起陸續開學，新學期全面展開，遠傳也宣布推出全新促銷方案，平板電腦、筆電等，搭配遠傳指定資費，最低0元帶回家。憑學生證申辦全系列平板都能現折1,000元。
遠傳針對開學利器平板電腦推出學生優惠，憑學生證新申辦或攜碼指定方案，包括iPad、三星等全系列平板專案價再現折1,000元。搭配月付 699元、簽約36個月方案，除享4G上網吃到飽，三星 Tab A8、聯想M10 Plus LTE等機種0元就能帶回家。
搭配指定方案 Apple iPad 64 GB 2021 (Wi-Fi版)、iPad 64 GB 2022 (Wi-Fi版)，學生價分別只要1,990元、6,890元，配備S Pen、筆記功能的三星 Tab S6 Lite (WiFi版)，學生優惠價也僅1,490元，再送 Horen Z1真無線藍牙耳機。
另外，新申辦或攜碼月付498元，簽約36個月方案，享上網吃到飽(限速21Mbps)，指定平板Samsung Tab A7 Lite、Lenovo M8 LTE版只要0元， 2月底前加碼friDay影音免費3個月。
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