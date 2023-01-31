折疊式iPad傳「將在明年發表」！郭明錤：持正向態度

▲預計蘋果將在2024年推出折疊iPad。（圖／取自MacRumors）

記者閔文昱／綜合報導

日前有爆料指出，蘋果2025年可能砍掉螢幕尺寸小於10吋的iPad Mini產品線，並轉而推出可折疊iPad產品的消息。不過，天風國際分析師郭明錤30日指出，蘋果可能會在明年（2024）就發布可折疊 iPad，並在今年放慢iPad的發布速度。

郭明錤30日在推特發文表示，iPad在未來9至12個月可能都不會有新產品，新款的iPad mini較有可能在1Q24量產，因此他對2023年iPad出貨量持保守態度，預計出貨將衰退10-15% YoY。不過，他仍對於2024年將推出的摺疊iPad持正向的態度，並預期該產品有利出貨量並改善產品組合。

▲郭明錤預估，iPad mini較有可能在1Q24量產。（圖／取自MacRumors）

郭明錤透露，根據他的最新調查，折疊iPad將配備碳纖維材質的支撐架，採用碳纖維的可讓支撐架更輕與更耐用，其中，中國的安潔科技（Anjie Technology）為折疊iPad碳纖維支撐架的拋光與貼合供應商，未來可望持續受益於折疊裝置配備支撐架的新趨勢。

事實上，分析公司 CCS Insight去年就曾指出，蘋果會在兩年時間內推出一款可折疊iPad，而不是首先推出可折疊iPhone。CCS Insight研究主管Ben Wood認為，對蘋果來說，可折疊iPhone的風險極高，因為它必須非常昂貴才能不蠶食現有 iPhone機型的銷售，所以蘋果會避開這一趨勢，可能會嘗試推出可折疊 iPad。

Ben Wood分析，折疊iPhone的售價可能在2500美元左右，約新台幣近8萬元，相比之下，蘋果目前最貴的iPhone 14 Pro Max售價約為1599美元。他還表示，如果蘋果的折疊手機出現任何技術問題，外界就會因為這些問題而瘋狂攻擊蘋果，因此折疊技術必須要穩定才能推出。