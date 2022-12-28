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傳iPad mini將被摺疊iPad取代？分析師郭明錤：這不合理

▲郭明錤表示，iPad mini不會被取代，且明年還可能發布新機。（圖／取自MacRumors）

▲郭明錤表示，iPad mini不會被取代，且明年還可能發布新機。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

近期有爆料指出，蘋果 2025 年可能砍掉螢幕尺寸小於10 吋的iPad Mini 產品線，並轉而推出可折疊iPad 產品的消息，天風國際分析師郭明錤發表評論，蘋果應該不會在 2025 年用折疊 iPad 取代 iPad mini，這是因為折疊 iPad 的售價應該會明顯高於 iPad mini，這樣的取代並不合理。

郭明錤還表示，蘋果目前正在開發新款iPad mini，主要賣點為配備新處理器，預計在 2023 年底或 2024 上半年大量出貨。

此前消息指出，蘋果正和三星、LG 兩家螢幕供應商合作，共同開發 20.25 吋可折疊 OLED 面板。日前，韓媒 The Elec 稱蘋果計劃在 2025 年砍掉螢幕尺寸小於 10 吋 iPad Mini 產品線，並轉而推出可折疊iPad 產品線。但郭明錤並不認可此說法。

蘋果iPad mini 6 於 2021 年9 月發布，新一代 iPad mini 採用超便攜設計，配備了更大的 8.3 吋 Liquid 視網膜顯示螢幕，可達500 尼特螢幕亮度，支援 P3 廣色域、抗反射塗層、原彩顯示技術，採用全面螢幕設計，將 Touch ID 整合進頂部按鈕。

iPad mini 搭載全新的A15 仿生晶片，CPU 提升40%，GPU 性能提升最高可達 80%，堪稱迄今最為強大的 iPad mini。此外，提供 5G 網路版本， 5G 下載速度高達3.5 Gbps。

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