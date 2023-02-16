蘋果獲「摺疊螢幕」專利　明年可望推1產品試水溫





▲外界預期蘋果在不遠的未來，將推出可摺疊iPhone。（圖／Technizo Concept）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果（Apple Inc.）15日獲得一項新專利，不遠的未來將推出「摺疊手機」的傳聞再次傳開。據了解，蘋果應該會在新的iPad產品率先推出可摺疊螢幕設計，放到市場上試水溫，為推出摺疊手機打先鋒。

綜合外電報導，蘋果15日獲得的該項新專利，技術允許用戶觸摸裝置螢幕以外的地方，以實現一些功能，像是觸摸設備側面來控制鏡頭，蘋果稱之為「虛擬快門按紐」，用戶也可以在設備的其中一側上下滑動手指，控制手機音量。

專利描述中還有一張圖像引人注目，判斷為可摺疊手機或可摺疊平板的圖，帶有「環繞式」螢幕，代表可以摺疊。

蘋果目前為止都未像其他競爭對手一樣，推出屬於自己的可摺疊iPhone或可摺疊裝置，不過部分分析師預測，蘋果離推出類似產品也不遠了，這次的新專利就是線索之一。

瑞士銀行分析師在一份報告中指出，蘋果不會今年就推出可摺疊裝置，之後才會推出，他們也看好可摺疊iPhone會刺激消費者購買率和升級率。

另一些分析師預測，蘋果會推出某種可摺疊裝置，但應該不是iPhone，因為蘋果不急著迎合某些新趨勢，而是要等技術成熟再推出。市場研究公司CCS Insight估計，蘋果會在2024年先推出可摺疊iPad試水溫，目前推出可摺疊iPhone的意義並不大。