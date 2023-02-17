藍營放話杯葛陳建仁整天　鄭運鵬籲迷途知返：不知道他們會撐到何時

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院第10屆第7會期今（17日）開議，新任行政院長陳建仁首度赴國會施政報告。國民黨在上午9時前，已陸續佔領官員席、發言台與質詢台，更放話擬杯葛一整天。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，院長施政報告日期是朝野協商共識，結果國民黨設一個坑請院長來杯葛，非常遺憾，國民黨在那邊牽拖也不知道怎麼下台，也不曉得他們今天會撐到什麼時候。

鄭運鵬表示，院長施政報告日期是朝野協商共識，院長是客人，主人辦了一個邀請，結果是國民黨設一個坑請院長來讓我杯葛，作為主人就失禮了、非常遺憾，剛剛看國民黨標語跟訴求所要求的事情，每一件都可以透過質詢找答案，他們又犯了老毛病，不走正常國會質詢、完成選民委託，非常遺憾。

鄭運鵬指出，國民黨霸佔議場，不國是論壇發言、也不讓人上台報告，更放棄自己總質詢權利，國民黨黨團幹部做錯決定，如果今天順利上台報告跟質詢，陳建仁跟部會首長在台上也跑不掉，他們反而可以得到答案，這才是在野黨該做的。

對於國民黨揚言一定要發1萬，否則不讓陳建仁上台。鄭運鵬指出，公共政策本來就有不同的理解跟做法，這可以辯論、也可以在質詢的時候談，國民黨昨天特別條例條款中，就沒有要對學貸、大眾運輸、弱勢家庭補貼，民進黨提出版本雖然領的現金比較少一點，但照顧到的範圍較大。

鄭運鵬指出，國民黨也跟著行政院把台電勞保健保補助放入，卻對弱勢家庭、產業升級、國際觀光、住宅正義等國民黨都視而不見，這很遺憾，在野黨可以有不同看法，但要把所有的錢拿去發掉非常便宜行事，且國民黨不走正途質詢，而是廉價杯葛、占主席台，不是國會在野黨應有作為。

鄭運鵬指出，國民黨稱不讓陳建仁施政報告是民進黨慣例，這非常好笑，就是理虧才推給民進黨，民進黨哪一次不是達到協商條件就讓院長上台報告？國民黨在那邊牽拖也不知道怎麼下台，也不曉得他們今天會撐到什麼時候。希望第一次施政報告可以讓陳建仁展現他的抱負，相信正副院長都是願意溝通的人，希望等等協商的時候國民黨可以迷途知返。

至於是否會擔心國民黨下周繼續杯葛？鄭運鵬表示，對這種無理取鬧的做法擔心也沒用，盡量講理由、講道理，這種很難形成慣例，國民黨很難找到理由才說是民進黨慣例，但是哪一次他又講不出來，國民黨可以再想想看。