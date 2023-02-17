疫後復甦補貼挨批大撒幣　鄭文燦：沒辦法做到100分但盡力而為

記者陳家祥／台北報導

行政院院會16日推出房貸補貼、藝文成年禮金、學貸補助等政策，被外界質疑是大撒幣、治標不治本。對此，行政院副院長鄭文燦17日上午出席完民進黨團大會後受訪表示，這個社會要以優先照顧弱勢，才能溫暖、實現社會團結，「因此照顧弱勢優先這個理念是必要的」；他也強調，一個好的政策要進入各方，「雖然沒辦法做到一百分，但盡力而為」。

行政院長陳建仁17日上午到立法院進行施政報告並備詢，但國民黨杯葛議事，還要求發1萬元現金，否則不讓陳建仁上台。

鄭文燦說，學貸族、租屋族、通勤族面對疫後負擔增加的挑戰，因此有必要用特別預算或年度預算降低大家的負擔，「相信這個社會要以優先照顧弱勢，才能溫暖、實現社會團結，因此照顧弱勢優先這個理念是必要的」。

鄭文燦還說，對於促進經濟復甦，包括中小企業、微型企業也不會放棄責任，所以也有相關的貸款或預算補貼來支持；另外，針對經濟情勢，包括如何控制物價、降低通膨，政院也針對油電補貼、大眾物資，降稅等等，盡力維持穩健復甦的環境，「一個好的政策要進入各方，雖然沒辦法做到一百分，但盡力而為」。

至於國民黨杯葛議事不讓陳建仁上台報告，還喊發1萬塊現金？以及房貸補貼的條件嚴格？鄭文燦未多談，僅表示，「政策是多元整體的」。

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者陳家祥攝）