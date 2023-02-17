內政部推房貸補貼　高嘉瑜：年輕人看得到吃不到「有相對剝奪感」

記者陳家祥／台北報導

行政院院會16日推出房貸補貼與租金補貼2.0等政策，但立委高嘉瑜在臉書質疑是治標不治本。對此，高嘉瑜17日受訪說，這次政策受惠的族群有限，而且是少數在資格限定下才能夠得到補助，尤其在雙北非常困難，這個政策，當然政府是有美意、立意良善，但是對多數年輕人來講，是看得到吃不到」。

高嘉瑜17日受訪表示，政府很難各個層面都能夠照顧到，畢竟經費有限，但要如何讓年輕人能夠感受到政府的美意，確實是順了姑意逆了嫂意，尤其現在年輕人對於居住正義的堅持，可能更迫切的需求是希望能解決高房價問題，長期希望能落實實名制跟減低高公設問題，這些可能是更直接能讓廣大年輕人受惠。

「很多年輕人買房後背負的房貸壓力很大。」高嘉瑜說，但問題是整個根源就在於房價過高，短期的房貸利息補貼，對年輕人來講3萬元，可能暫時解決燃眉之急，「但是問題長期的高房貸、高利率問題，這其實是更難去處理的問題」。

高嘉瑜提到，這次政策受惠的族群有限，而且是少數在資格限定下才能夠得到補助，「對於廣大可能還在租屋甚至也買不起房子的年輕人來講，確實是會有相對剝奪感」。

高嘉瑜強調，政府現在透過各個層面，例如廣設社會住宅、租金補貼方式，希望能照顧到各個層面的年輕人需求，但總是有漏網之魚，更何況這次所謂房貸利息的補貼，「也是有更多沒有得到補貼的年輕人，尤其是在雙北，幾乎是非常困難，在這個條件限制下」。

「所以我是覺得說，這個政策，當然政府是有美意、立意良善，但是對多數年輕人來講，是看得到吃不到。」高嘉瑜表示，更期待的是，政府能夠朝落實居住正義，所謂的實名制還有解決高房價問題去努力，相信年輕人會更有感。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者陳家祥攝）

