四張圖看政府大撒幣　房貸補貼＋租金補貼＋成年禮金＋就學貸款補助

▲內政部公布房貸補貼方案。。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）

記者詹宜庭／台北報導

行政院院會16日拍板通過「房貸補貼、租金補貼2.0、藝文成年禮金、就學貸款補助」方案，《ETtoday新聞雲》整理相關資訊，讓您一次看懂申請補助條件。

房貸補貼



根據內政部規劃，若要申請房貸補貼，民眾必須僅有1筆自用的住宅貸款，且名下持有房屋1戶以內，另110年家戶所得合計於120萬以內，原始核貸金額若位在台北市，為850萬元（總價約1200萬元）以下，其他縣市則是700萬元（總價約1000萬元）以下。符合上述4條件，申請核定後每戶可拿3萬元，採一次撥付，以民國112年2月28日做為資格基準日。

不過，營建署指出，條件中明訂「自用」，部分房屋樣態如工業宅等，登記都是「辦公室」、不得自用，因此不符合條件無法申請補貼。

租金補貼2.0

為落實居住正義，內政部拋出住宅政策，延續去年上路的「300億元中央擴大租金補貼計畫」，擴大租金補貼專案。根據內政部公告，平均所得低於各縣市最低生活費3倍以下，且申請人、配偶及未成年子女未擁有自有住宅者，每月補助額度2000至8000元，可網路申請。而未婚青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭、經濟弱勢四大族群，補助額外加碼1.2至1.8倍。

針對四大族群的補助金額加碼，20至35歲以下的「未婚青年」，若所得符合各地生活費3倍以下，租金補貼加碼1.2倍；在租屋補貼申請日的前兩年內登記結婚的「新婚家庭」，租屋補助加碼金額則提高至1.3倍；申請人或配偶「育有未成年子女」可領取1.4倍加碼補助，而後每增加一位小孩多給0.2倍加碼，依此試算；屬低收入戶跟中低收入戶的「經濟弱勢」，租金補助金額可提高至1.4倍。

藝文成年禮金

為鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，文化部表示，將原訂今年上路的「18歲成年禮金」擴大發放，18歲到21歲都可領到1200元青年禮金，可用於看展覽、看演出、買書、看國片、買文創或工藝品等藝文消費，受惠者總計共約90萬人。

就學貸款補助

針對「就學貸款補助方案」，教育部說明，未來將協助經濟負擔重的「在學中已申請就學貸款的弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人」償還一年本息，實際依據每位貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，減輕貸款人就學貸款的還款負擔，預計受益人數為54.6萬人。