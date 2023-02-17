　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

四張圖看政府大撒幣　房貸補貼＋租金補貼＋成年禮金＋就學貸款補助

▲▼內政部,中產以下自用住宅貸款戶支持方案,上限,房價,陸敬民,徐佳馨。（圖／行政院提供）

▲內政部公布房貸補貼方案。。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）

記者詹宜庭／台北報導

行政院院會16日拍板通過「房貸補貼、租金補貼2.0、藝文成年禮金、就學貸款補助」方案，《ETtoday新聞雲》整理相關資訊，讓您一次看懂申請補助條件。

房貸補貼

根據內政部規劃，若要申請房貸補貼，民眾必須僅有1筆自用的住宅貸款，且名下持有房屋1戶以內，另110年家戶所得合計於120萬以內，原始核貸金額若位在台北市，為850萬元（總價約1200萬元）以下，其他縣市則是700萬元（總價約1000萬元）以下。符合上述4條件，申請核定後每戶可拿3萬元，採一次撥付，以民國112年2月28日做為資格基準日。

不過，營建署指出，條件中明訂「自用」，部分房屋樣態如工業宅等，登記都是「辦公室」、不得自用，因此不符合條件無法申請補貼。

租金補貼2.0

為落實居住正義，內政部拋出住宅政策，延續去年上路的「300億元中央擴大租金補貼計畫」，擴大租金補貼專案。根據內政部公告，平均所得低於各縣市最低生活費3倍以下，且申請人、配偶及未成年子女未擁有自有住宅者，每月補助額度2000至8000元，可網路申請。而未婚青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭、經濟弱勢四大族群，補助額外加碼1.2至1.8倍。

針對四大族群的補助金額加碼，20至35歲以下的「未婚青年」，若所得符合各地生活費3倍以下，租金補貼加碼1.2倍；在租屋補貼申請日的前兩年內登記結婚的「新婚家庭」，租屋補助加碼金額則提高至1.3倍；申請人或配偶「育有未成年子女」可領取1.4倍加碼補助，而後每增加一位小孩多給0.2倍加碼，依此試算；屬低收入戶跟中低收入戶的「經濟弱勢」，租金補助金額可提高至1.4倍。

▲▼行政院16日通過內政部房貸及租金補貼方案。（圖／行政院提供）

藝文成年禮金

為鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，文化部表示，將原訂今年上路的「18歲成年禮金」擴大發放，18歲到21歲都可領到1200元青年禮金，可用於看展覽、看演出、買書、看國片、買文創或工藝品等藝文消費，受惠者總計共約90萬人。

▲▼文化部針對藝文產業，祭出5大「振興振心」方案。（圖／文化部）

就學貸款補助

針對「就學貸款補助方案」，教育部說明，未來將協助經濟負擔重的「在學中已申請就學貸款的弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人」償還一年本息，實際依據每位貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，減輕貸款人就學貸款的還款負擔，預計受益人數為54.6萬人。

▲▼行政院16日通過教育部助學貸款補貼方案。（圖／行政院提供）

ET快訊
金正恩殺家人成性　專家：金與正恐成下一個！
iPhone 15最新渲染圖曝光！　鏡頭更凸了
吳淡如FB無預警被關！　二度道歉哭了：不要再繼續
快訊／粉紅超跑抵達北港朝天宮！　「三進三退」入廟
「龍舟天菜」無酬教學途中遇劫！　母悲：這樣值得嗎
LIVE／燈光不足害死「龍舟天菜」　北投罕連2震！竟是大屯岩
兩度要離去！媽祖婆突180度回頭　畫面超感動
女兵不雅片瘋傳　現身報警：疑電腦送修外流

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

只想回饋！楊永明宣布參選大安區立委　承諾「不選市長或總統」

挺郭挺侯恐釀藍營分裂？　朱立倫「不擔心」：團結是唯一的路

台馬2條海底電纜全斷　NCC曝原因：遭中國船勾斷

立法院2／21表決「發現金6000」特別條例　陳建仁今無法施政報告

支持打下陸間諜氣球？　馮世寬「我不是國防部長」：Time is over！

賴清德黨務改革引怨？ 　她曝「綠側翼群組」對話：易開高走低

郭台銘想披藍袍戰2024　馬英九：要循國民黨鞏固團結決心

蔣萬安遭獨派團體拒同台228　馬英九給24字建議：將心比心

藍營放話杯葛陳建仁整天　鄭運鵬籲迷途知返：不知道他們會撐到何時

洪秀柱喊「不要再龜毛」　侯友宜：人民需要我們努力做事

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

安心亞露小蠻腰性感熱舞！　髮型師「眼神死」網笑：小心被巴頭

只想回饋！楊永明宣布參選大安區立委　承諾「不選市長或總統」

挺郭挺侯恐釀藍營分裂？　朱立倫「不擔心」：團結是唯一的路

台馬2條海底電纜全斷　NCC曝原因：遭中國船勾斷

立法院2／21表決「發現金6000」特別條例　陳建仁今無法施政報告

支持打下陸間諜氣球？　馮世寬「我不是國防部長」：Time is over！

賴清德黨務改革引怨？ 　她曝「綠側翼群組」對話：易開高走低

郭台銘想披藍袍戰2024　馬英九：要循國民黨鞏固團結決心

蔣萬安遭獨派團體拒同台228　馬英九給24字建議：將心比心

藍營放話杯葛陳建仁整天　鄭運鵬籲迷途知返：不知道他們會撐到何時

洪秀柱喊「不要再龜毛」　侯友宜：人民需要我們努力做事

進哦！12萬人簇擁迎接　白沙屯媽祖鑾轎「三進三退」衝進朝天宮

叼起1寶往外丟！白鸛媽媽「殘酷3選1」　巢裡2手足目睹墜落傻眼

膝關節／劉文正假死訊害慘媒體　產製新聞前先讓子彈飛

「龍舟天菜」墜坑亡！帥氣陽光身影成遺照　亞運獎牌靈堂相伴

只想回饋！楊永明宣布參選大安區立委　承諾「不選市長或總統」

挺郭挺侯恐釀藍營分裂？　朱立倫「不擔心」：團結是唯一的路

獨／龍舟天菜墜坑亡！現場1月內4次車禍　鄰居怒：晚上根本看不到

公車痴漢換座位偷摸大腿2次　她1招反擊獲賠20萬

宋慧喬出道27年「是怎麼紅的？」　鄉民3原因讚爆：堪稱完美

買房前就知「頂加被舉報」　他1舉動想自保！網卻一面倒酸爆

政治熱門新聞

八軍團「外流片」男女主角被記2大過2小過　最慘恐被汰除

女兵「羞羞片」外流已報警！　陸軍司令部回應了

超級悠遊卡「儲500變1000」有隱藏好康？　悠遊卡公司回應了

即／前海基會副董事長馬紹章逝世　享壽65歲

最新民調！郭台銘負面聲量佔7成　怎麼「配」都輸綠營「這組合」

「別人不敢做他都做」　黃暐瀚驚賴清德「玩真的」：連黃承國都動

一張圖看懂房貸補貼！須符合4條件　每戶3萬、一次撥付

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

一圖揭房貸補貼荒謬之處！　他嘆：幫助不了房貸負擔最沉重族群

四年前輸給高嘉瑜身心俱疲　李彥秀曝「這時機」決定是否再戰港湖

撇除副手傳言　柯向黨員宣誓2024拚到底

PABLO全台2家實體店2／28結束營業

首戰能順利上台？新揆陳建仁赴立院施政報告　各黨甲級動員備戰

黨內反對為郭台銘「開大門」回鍋？　王金平曝是「這些人」運作

更多熱門

相關新聞

內政部推房貸補貼　高嘉瑜：年輕人看得到吃不到

內政部推房貸補貼　高嘉瑜：年輕人看得到吃不到

行政院院會16日推出房貸補貼與租金補貼2.0等政策，但立委高嘉瑜在臉書質疑是治標不治本。對此，高嘉瑜17日受訪說，這次政策受惠的族群有限，而且是少數在資格限定下才能夠得到補助，尤其在雙北非常困難，這個政策，當然政府是有美意、立意良善，但是對多數年輕人來講，是看得到吃不到」。

房貸補貼領3萬！他細看條件「中南部最大贏家」　PTT吵翻

房貸補貼領3萬！他細看條件「中南部最大贏家」　PTT吵翻

「房貸補貼」1戶發3萬 　立委轟「治標不治本」：為選舉政策買票

「房貸補貼」1戶發3萬 　立委轟「治標不治本」：為選舉政策買票

就學貸款補助最快7月前實施　30萬學貸「1年少付近4萬」

就學貸款補助最快7月前實施　30萬學貸「1年少付近4萬」

內政部推房貸補貼發3萬　工業宅不符「自用」規範無法申請

內政部推房貸補貼發3萬　工業宅不符「自用」規範無法申請

關鍵字：

房貸補貼租金補貼2.0藝文成年禮金就學貸款補助

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

國小男童遊北市動物園落水影片曝

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

阿Ben檢舉文「湧入整排藍勾勾」！

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面