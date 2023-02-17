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遭質疑撒幣政策買票　陳建仁：讓每個人得到溫暖、貼切照顧

▲▼行政院長陳建仁 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁首度赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院院會16日推出房貸補貼、藝文成年禮金、學貸補助等政策，被外界質疑是大撒幣、治標不治本。對此，行政院長陳建仁17日受訪表示，疫後確實有很多中小企業還有中低收入戶的生活受到比較大的影響，「我們執政很重要的目標，每一個人都要得到溫暖、貼切的照顧」。

陳建仁17日首度赴立法院進行施政報告，並且接受質詢。針對外界質疑大撒幣政策買票，陳說，疫後確實有很多中小企業還有中低收入戶的生活受到比較大的影響，需要大家特別照顧，「這是我們執政很重要的目標，每一個人都要得到溫暖、貼切的照顧」。

陳建仁說，3800億的特別預算中，主要分成3個區塊，第1個區塊就是1000億補助勞保健保還有台電；第2個區塊的1400億，就是每人發放6000元的現金；第3，剩下的1400億，最主要的就是要來做社會跟經濟韌性的加強，這部分當然需要特別來照顧中小企業或是中低收入戶。

「所以我們特別關心的是學貸族、房貸族還有中低收入戶以及通勤族的利益。」陳建仁說，很重要的，需要讓所有人民都得到最好的照顧，這也是在規劃整個預算時所想到的。

陳建仁說，所以希望在立法院的委員都能夠大力支持這項3800億的疫後特別條例還有特別預算，「讓我們能夠照顧台灣所有人，特別是最需要照顧的弱勢團體，這樣我們才能夠使這個社會更加溫暖，也使國家更堅韌」。

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