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索羅斯：習近平勢必失敗　中國強權夢難實現

▲▼「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦16日專電

投資大師兼慈善家索羅斯預測，中共總書記習近平短期內雖可透過牢牢掌握壓迫工具鞏固權力，但將無法終身掌權，且任內也無法如願使中國成為全球政治和軍事的主導強權。

索羅斯（George Soros）指出，習近平去年11月在20國集團（G20）峰會期間與美國總統拜登（Joe Biden）會談，並正面回應美方對降低雙邊關係緊張的提議，這主要是因為習近平在國內的地位遭削弱、不得不暫時採取展現合作意願的戰術。不過，近日在美國領土上空被發現的中國偵監氣球讓雙邊關係急遽惡化，且情況恐將每況愈下。

同時，索羅斯表示，拜登對推翻中國現有政權興趣缺缺，他的目標是「重建」不斷遭北京挑戰、侵蝕的台海現狀。

92歲的億萬富豪索羅斯出身匈牙利，自1970年代起資助東歐異議人士在西方活動，並在1990年代創辦國際捐助機構「開放社會基金會」（Open Society Foundations），在超過120個國家以推進自由、民主、人權為目標，他個人曾挹注基金會320億美元（約新台幣9700億元）。

國際重量級安全論壇「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）17至19日舉行，索羅斯今天提前在慕尼黑工業大學（Technical University of Munich）發表演說，觸及氣候變遷、地緣政治等議題。

根據「開放社會基金會」事前與中央社分享的演說內容，索羅斯指出，習近平將成為「明顯的輸家」，他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）走得近，這終究將傷害他的利益。

不過，中國內部的革命進程或許已開始。索羅斯說，習近平遭遇的問題大多源於「自作孽」，包括從掌權初期即採取錯誤的經濟政策，應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的各項措施更是他迄今最大敗筆，給廣大人民造成苦難、逼他們走上公開反抗的邊緣。

面對來自民間的壓力，習近平突然放棄「清零」政策，過程混亂，撼動民眾對中共當局的信任。索羅斯認為，目前中國內部情勢具備引爆革命或政權更迭的所有先決條件，只不過這一切僅是外界難以捉摸的中國重要歷史進程的開端。

至於慕尼黑安全會議一大焦點議題俄烏戰爭，索羅斯指出，有鑑於來自共和黨的反對聲音，美方再度提供烏方大型金援方案恐有困難，烏克蘭武裝部隊因此只有「今年春天」這一短暫機遇之窗可利用，以發動決定性的反攻。

索羅斯並提到，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）已示警，蒲亭正在策動政變、意圖推翻現今「親歐遠俄」的摩國政權；索羅斯警告，政變有可能「在俄羅斯全面侵略烏克蘭滿一年（即2月24日）以前」即發生。

索羅斯認為，烏克蘭致勝關鍵是儘快取得所需武器。俄羅斯周邊各前蘇聯旗下共和國事實上等不及要見證俄軍在烏克蘭潰敗，以再次伸張它們的獨立性，這最終將導致「俄羅斯帝國」解體。

 
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