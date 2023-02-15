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快訊／本土+19505、增65死　1個月大男嬰「家中無反應」染疫亡

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增19,505例本土個案及356例境外移入；另確診個案中新增65例死亡，其中有一名僅1個月大男嬰，為疫情以來年紀最小死亡個案。

指揮中心表示，今日新增之19,505例本土病例，較上週三(23,893)少4,388例，減少約18.4%。個案分布以六都破千最多，依序是新北市(3,734例)，桃園市(2,507例)，臺中市(2,440例)，高雄市(2,155例)，臺北市(1,830例)，臺南市(1,595例)。

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其他縣市情況，則依序是彰化縣(840例)，新竹縣(542例)，屏東縣(542例)，新竹市(486例)，苗栗縣(453例)，雲林縣(449例)，花蓮縣(345例)，基隆市(343例)，宜蘭縣(337例)，南投縣(307例)，嘉義縣(229例)，嘉義市(174例)，臺東縣(128例)，金門縣(40例)，澎湖縣(25例)，連江縣(4例)。

▲▼2/15新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲2/15新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為35例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月30日至今(2023)年2月11日，死亡日期介於去年10月30日至今年2月12日。

今日新增1例特殊死亡個案，為1個月大男嬰，未達新冠疫苗接種年齡，無慢性病史，去年10/30在家中被發現無反應，送醫時已無生命徵象，檢驗新冠PCR陽性確診，經急救無效不幸過世，經法醫相驗死因為肺泡膨脹不全及新冠肺炎。

指揮中心說明，今日新增356例境外移入個案中，為146例男性、210例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月10日至今年2月14日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼2/15死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲2/15死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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