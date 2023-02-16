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快訊／連13降！本土+16477「比上周減少19.9%」另增61死

▲▼2/16中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連續13天下降！中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增16477例本土個案及270例境外移入；另確診個案中新增61例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16477例本土病例，較上週四減少19.9%。個案分布以六都破千最多，依序是新北市3,117例; 桃園市2,059例；高雄市1,987例；臺中市1,910例；臺北市1,440例；臺南市1,421例。

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其餘縣市情況則依序是彰化縣794例；新竹縣476例；屏東縣427例；新竹市387例；雲林縣384例；宜蘭縣366例；苗粟縣337例；基隆市303例；南投縣269例；嘉義縣249例；花蓮縣204例；嘉義市136例；臺東縣113例；金門縣49例；澎湖縣36例；連江縣13例。

▲▼2/16新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲2/16新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增61例本土病例死亡個案，為39例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月24日至今(2023)年2月13日，死亡日期介於去年12月26日至今年2月13日。

指揮中心說明，今日新增270例境外移入個案中，為106例男性、164例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月16日至2月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,878,848例確診，分別為52,902例境外移入、9,825,892例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計17,319例COVID-19死亡病例，其中17,298例本土，另21例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼2/16本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲2/16本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

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