快訊／本土+20116、增36死　40多歲男「院內感染」確診3天亡

▲指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情續降！中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增20116例新冠本土個案及395例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。死亡個案最年輕為40多歲男性，本身有癌症、肝硬化病史，沒接種疫苗，1月中下旬因膽道感染、癌症復發送醫收治住院，期間於2月6日發現新冠快篩陽性確診，9日因病況惡化不幸過世。

指揮中心表示，今日新增20116例本土病例，較上周同日減少約12.5%。個案縣市分布方面，仍以六都為多，新北市3715例、高雄市2530例、台中市2423例、桃園市2033例、台南市1785例、台北市1772例。

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▲2/14新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為22例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月25日至今(2023)年2月10日，死亡日期介於今年1月16日至2月11日。

今日新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有癌症及肝硬化病史，未接種新冠疫苗，1/17起陸續有右上腹痛、呼吸喘、噁心等症狀，1/19至急診，診斷膽道感染及癌症復發，當天即住院接受治療，住院期間於2/6新冠快篩陽性確診且有雙側肺炎併呼吸窘迫，插管轉入加護病房使用呼吸器，2/9因病況惡化不幸過世，死因為新冠肺炎併敗血性休克及多重器官衰竭、癌症。

指揮中心說明，今日新增395例境外移入個案中，為180例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月14日至2月13日。

▲2/14本土病例分析。（圖／指揮中心提供）