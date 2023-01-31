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新春團拜　翁章梁：落實轉型尋找嘉義執政價值

▲▼ 嘉義縣政府新春團拜 翁章梁：未來4年讓鄉親感受嘉義在轉變 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣政府新春團拜  。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府30日開工首日在府前民主廣場舉辦各界新春團拜，縣長翁章梁帶領府內一級主管及團隊成員，邀集縣議員、鄉鎮市長、工商各界貴賓互道新年恭喜。

▲▼ 嘉義縣政府新春團拜 翁章梁：未來4年讓鄉親感受嘉義在轉變 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁首先向各界貴賓握手致意，感謝他們過去支持推動縣政，隨後上台向各位道聲「新年快樂！」，以朝氣精神迎來兔年緊鑼密鼓的工作，立委陳明文也特別出席團拜，祝賀嘉義發展蒸蒸日上。

翁章梁說，休息10天以後開始面對新的上班日、新的衝刺，過去常說縣府是推動進步的火車頭，今天集結縣府骨幹部隊在場，他們是為鄉親打拼最重要的團隊；過去4年打造農工大縣格局，面對轉型有更大的期待與希望，更感謝陳明文、蔡易餘兩位委員在中央大力督促、爭取，才讓嘉義走上進步道路。

▲▼ 嘉義縣政府新春團拜 翁章梁：未來4年讓鄉親感受嘉義在轉變 。（圖／嘉義縣政府提供）

「勇敢超越、追求更好！」翁章梁說，未來4年是落實轉型關鍵，鼓勵縣府團隊積極尋找嘉義的執政價值，重要價值包括環保、生態、關懷、人本，縣府持續討論推行，未來將執行相關焦點座談，3個月以內要立下各局處科室的執政方向及預期效果，今天新春團拜盼以「超越」為名，持續帶給縣民幸福。

▲▼ 嘉義縣政府新春團拜 翁章梁：未來4年讓鄉親感受嘉義在轉變 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁細數過往政策，包括衛生局外籍看護管路安心計畫、環保局海廢變黃金解決廢蚵殼、蚵繩去處問題，以及建立水質淨化場解決長久以來製作菜脯廢汙水排放的臭味等，縣府同仁觀察需求、處理問題、解決困擾，從經驗尋找執政價值，體現在百姓所關心的事情上。

讓鄉親感受嘉義在轉變是未來4年的目標，翁章梁也坦言這是與過往完全不同的工作型態，前4年是經驗累積，後4年就是落實，要做的事還很多，他也以燒開水理論形容，所有事物都是從量變到質變，要沸騰需經加熱、能量挹注的過程，不會一蹴可及，而推動嘉義進步的能量就是在座各位。

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