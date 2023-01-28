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嘉縣逐鹿社區打造特色公園　兼顧年長者休憩運動及兒童共融式遊戲場

▲▼ 嘉義縣番路鄉逐鹿社區特色公園完工 將帶給鄉親遊憩好去處新選擇 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣番路鄉逐鹿社區特色公園完工 將帶給鄉親遊憩好去處新選擇 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣自縣長翁章梁上任以來致力於推動打造特色公園計畫，已陸續展現成果，特色公園規劃內容包含兼顧年長者休憩運動及兒童共融式遊戲場，並規劃符合在地植栽、照明、街道傢具，且融入在地特色，讓嘉義縣轄內公園各具特色，成為提供縣民使用優質休憩場所。

▲▼ 嘉義縣番路鄉逐鹿社區特色公園完工 將帶給鄉親遊憩好去處新選擇 。（圖／嘉義縣政府提供）

逐鹿社區係當年88風災後，為安置因家園受損無法居住之山區原住民的新興社區，因位處進出阿里山之台18線要道旁，周邊已發展成為一處具原住民獨特文創園區，假日更吸引遊客到訪。

本次藉由特色公園規劃投入約600萬元經費，重整逐鹿社區公園的活動空間及分散的原住民藝術品，使在地特色更容易被看見，而兼具原住民風格的老人休閒及共融兒童遊戲場等空間，讓民眾能夠盡情地動態運動、攀爬、擺盪，及靜態的休憩聊天等活動，提供民眾更多遊憩的選擇。

翁章梁表示，特色公園是任內重要的推動計畫，正積極且持續在進行，後續包含朴子藝術公園、水上民生社區公園、竹崎灣橋公園、中埔鄉和睦地區市地重劃區多功能運動公園、新港公園、布袋過溝公園等目前皆已發包施工中，不久將來即將呈現給民眾煥然一新之感受，讓大家一起享受嘉有好建設，邀請大家一起玩樂！

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