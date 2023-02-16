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黑幼龍演講「女帶大學兒鬧場」　妻子趕去護駕卻挨告

▲勞動部雲嘉南分署，邀請華文卡內基創辦人黑幼龍演講，吸引超過250位企業中高階經理人慕名聆聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣卡內基創辦人黑幼龍在自己教室演講時遭到鬧場，妻子還因此吃上官司。（資料照／記者林悅翻攝）

記者劉昌松／台北報導

卡內基大師黑幼龍去年準備為學員演講授課時，1名高姓女子突然帶著兒子衝進教室，要求黑幼龍回答與課程無關的問題，此時在辦公室的黑幼龍妻子得知有人鬧場，馬上到教室把高女壓制在牆邊，直到警察到場才解除僵局，黑妻被控強制、傷害等罪，台北地檢署16日處分不起訴黑妻。

黑幼龍在1987年引進卡內基訓練，教導各種職場溝通，協助企業提升競爭力，2022年6月間，黑幼龍在台北車站附近的教室準備演講時，曾在卡內基訓練上班的高姓女子帶著剛念大學的兒子闖入，由於這個鬧場導致課程無進行，此時在辦公室的黑幼龍的李姓妻子得知，進教室護駕。

黑妻為了避免高女繼續鬧事，把高女壓在牆邊，另外由女員工以手機錄影蒐證，直到警察到場，高女當場對警察說沒事了，事後卻拿著驗傷單控告黑妻涉嫌強制以及傷害。

檢察官調查時曾想確認雙方的關係，但高女回答得支支吾吾，也無法交代到底為何要去找黑幼龍，不過黑妻控制高女的行動，有正當目的，且手段算是輕微，不構成強制罪，至於傷單與高女在第一時間的說法不合，無法證明傷勢是黑妻造成的，最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴黑妻。

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