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社會 社會焦點 保障人權

陸官教練「公主抱」快跑10分鐘　醉女震醒...私密處慘遭摸透透

▲▼公主抱。（圖／CFP）

▲男子以公主抱的方式抱起路邊酒醉女子。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

陸軍官校紀姓教練去年在台北市信義區看到妙齡女子醉臥在路邊椅子上，直接上前以公主抱的方式，把女子抱起來就往路口狂奔，途中還趁機觸摸女子下體、胸部，女子被劇烈晃動震醒跳開，衝回去找朋友求救，紀男竟然跟著回頭裝熟，對女子說沒事就好，事後挨告辯稱，是基於好心要帶女子去搭計程車，台北地檢署16日依強制、趁機猥褻起訴。

檢警調查，被害女子在2022年5月7日晚間，跟男性友人到台北市松壽路的夜店喝酒醉後，2人走出店外分別躺臥在路邊的長椅上休息，此時經過的紀姓教練一把抱起女子，疑似想撿屍，以左手撐脖子、右手抱大腿的方式，把女子帶著狂奔了近10分鐘。

女子被感覺不斷的震動，而且隱私部位好像被摸到，立刻嚇醒跳開，跑回長椅區找男姓友人求救，紀男跟回去向這對男女攀談，此時女子拿起手機開始錄影蒐證，紀男還裝熟說「沒事就好」，隨即轉身離去。

女子報案後，警方根據監視器找到紀男，他喊冤表示自己只是好心人，在遇到女子前，他也才剛送了1群不認識的喝醉酒的人上計程車，後來看到女子醉倒了，想說再好心一次，抱她上計程車，送她回家。

檢察官勘驗監視器畫面，認為女子倒臥的地方距離路口很近，根本不需要跑一大段路去招計程車，因此不採信紀男辯詞，依女子指證下體以及胸部遭觸摸，起訴紀男涉嫌強制及趁機猥褻罪。

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