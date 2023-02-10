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社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄媽接女兒被關電梯10分鐘　襁褓嬰超淡定母女順利獲救

▲▼高雄電梯受困 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄一對母子受困電梯10分多鐘。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市一位媽媽今（10）日下午5時許，到鼓岩國小內的公托中心接女兒，搭電梯時突然遇到電梯故障，女嬰跟母親受困電梯10多分鐘，由電梯人員到場協助脫困，只見女嬰在媽媽懷抱中淡定的不哭不鬧，經過消防救護人員初步檢查後，母女均安，順利化解一場虛驚，詳細電梯故障原因仍有待調查。

▲▼高雄電梯受困 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄電梯故障一對母子受困。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄電梯受困 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄一對母子（中）受困電梯10分多鐘虛驚一場。（圖／記者吳世龍攝）

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