員警攔查機車改裝...路人多嘴「這2個地方有改」　鼻子挨1拳

▲桃園市鍾姓男子被警方盤查機車是否改裝，蔡姓路人直指機車改裝排氣管和車框，慘遭鍾男痛毆。（資料照／記者沈繼昌翻攝，新聞照片與本案無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鍾姓男子去年10月間在桃園區永安北路、同德十街口，被員警攔查機車是否違法改裝，剛好經過的蔡姓男子，直指該機車排氣管與車牌框都有違法改裝，鍾不滿蔡男多嘴，當著警察的面出拳痛擊蔡男鼻樑，導致當場血流如注，2人發生扭打，員警將2人隔開並當場拘捕。桃園地檢署調查後，偵結依傷害罪嫌將鍾男提起公訴；至於鍾控告蔡部分，檢方則以鍾未驗傷與罪證不足為由，將蔡不起訴處分。

檢警調查，年約20歲出頭的鍾姓男子，去年10月23日晚間9時30分騎機車經過桃園區永安北路、同德十街口時被員警攔查，員警質疑鍾男機車有違法改裝。這時，蔡姓男子由超商步出，當場告訴員警，機車排氣管與車牌框都有改裝，鍾男惱羞成怒，當著員警面前出拳毆打蔡的鼻子，當場血流如注。

蔡男不滿遭鍾男痛毆也反擊，兩人在員警面前扭打成一團，員警將2人隔開，並當場拘捕，兩人雙雙互告對方傷害被帶回警局偵訊，警方則將2人分別依傷害罪嫌送辦。

桃檢複訊時，鍾男坦承犯行，蔡男供詞也與鍾男大致相同，員警則出具現場職務報告、密錄器畫面截圖翻拍照片，蔡男則提供醫院驗傷證明與照片佐證，檢方認為，鍾男犯行明確，依傷害罪將他起訴；而他控告對方傷害部分，由於他未驗傷且罪證不足，蔡男獲不起訴處分。