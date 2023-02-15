學生族、文具控補貨了　必逛必買「日本文具大賞」帶出場立刻吸睛

▲橫切面為日本傳統花朵造型的色鉛筆。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

高中以下學生相繼開學後，連帶購買開學用品的需求也提升，尤其中小學生採購以套裝文具組、便攜保溫杯及多功能護脊書包為首選，其中文具特別受到歡迎，最近網購業者就集結兼具實用和設計的各式開學文具特賣，除了有品牌限定文具組福袋，還有日本文具大賞精選單品，文具控也可以趁機補貨一番。

樂天市場觀察到近一周開學相關用品的銷售量較去年開學季檔期成長50%，其中又以文具類型買氣最旺。網站也集結榮獲「日本文具大賞」的多項得獎商品，如利用磁性輕鬆清理惱人橡皮擦屑的磁力橡皮擦；可以依照需求或喜好輕鬆調整墨水顏色的色筆；削鉛筆時彷彿落下美麗的花瓣的環保花色鉛筆；左右撇子皆可順暢使用的筆式攜帶型強力剪刀，有一拿出來就成為焦點的吸睛文具，也有訴求輕巧好收納的實用性，推薦給還沒準備好開學文具的學子參考選購。

▲可吸附橡皮擦屑的 磁力橡皮擦。（圖／樂天市場提供）

▲可依喜好製作專屬色筆的自調墨水組合。（圖／樂天市場提供）

PChome 24h購物觀察中小學生的開學採購需求，以購買學習及生活用品為主，站上熱銷前三名依序為：文具、保溫杯及兒童書包，進一步分析在文具的挑選上，消費者多喜歡一次下手整套，不僅方便，擺出來也有成就感，推薦如sun-star MOOMIN嚕嚕米文具帆布提袋套組、KOKUYO淡彩曲奇活頁筆記本文具套組、雄獅COLOR PARTY黑白派繪畫組，即日起至2/23也針對各年齡層學生，精選開學必備文具、餐具、筆電等商品，全場下殺35折起，一次買齊所需用具。

▲兼具實用與外型的Tombow文具開學組。（圖／博客來提供）

迎接新學期，博客來開學用品銷售較寒假前成長4成左右，TOMBOW日本蜻蜓、PENTEL日本文具品牌限定文具組福袋最受歡迎，亦帶動文具館業績成長2成以上，為拚疫後經濟和即將到來的國高中小開學日，站上推出一系列「開學展」活動，主打學習用品、外宿裝備，包含參考書、上學上班用文具、筆電、書包、桌面收納等萬件商品4折起，同步展開文具展，多達50大文具控必逛品牌、參展商品8折起。

東森購物網則是針對外宿大學生，精選收納、層架、洗衣晾曬等各式家居好物，例如大容量整理箱、伸縮掛衣架等夯品買一送一，多功能落地衣帽架推車千元有找，只要能善用將物品分類擺放，外宿族也能把小窩升級為大空間，兼具質感住得舒適，還能省下預算，指定商品滿千登記再抽300樂透金。若是想添購家電，趁現在購買一級節能冷暖氣機、冰箱，汰舊換新最高可獲得5,000元補助，同時加碼全站滿額登記最高送10%樂透金。