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學生租屋族便宜買！節能補助助攻開學　外宿家電限時4折起

momo精選外宿家電（圖／momo提供）

▲大學生即將開學，網購業者集結各款外宿家電大打促銷價。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

全台大專院校學生返校在即，準備迎來一波開學商機，不過現在什麼都漲，生活吃喝花費變多，對外宿來說是一大負擔，有的會透過飲食自煮來省錢，因此帶動迷你電煮鍋、快煮鍋等廚房小家電成網購熱搜，電商平台業者就集結外宿必備家電、包括精選收納用品推促銷活動，讓租屋族可便宜購齊所需。

看準小坪數租屋的收納需求，東森購物網精選收納、層架、洗衣晾曬等各式家居好物，並祭出5折起促銷優惠，例如大容量整理箱、伸縮掛衣架等夯品買一送一，多功能落地衣帽架推車千元有找，只要能善用將物品分類擺放，外宿族也能把小窩升級為大空間，兼具質感住得舒適，還能省下預算，指定商品滿千登記再抽300樂透金。若是想添購家電，趁現在購買一級節能冷暖氣機、冰箱，汰舊換新最高可獲得5,000元補助，同時加碼全站滿額登記最高送10%樂透金。

momo購物網分享，學生族外宿需求加上政府節能補助助攻，推動站上家電買氣飆，2月至今冰箱年增高達90%，清潔家電突破45%，外宿廚電也有雙位數成長，其中多功吸塵器、微波爐/烤箱、瞬熱飲水機、單人小冰箱等最受外宿學生族青睞。即日起至2月23日，全館家電限時4折起，再加碼家電券免費現領現折，指定小家電83折起、大家電滿額折888元，指定刷momo卡疊加滿額登記活動，還享最高17% mo幣回饋。

而學生租屋族普遍缺少廚房空間，料理鍋成了外宿族必備家電，生活市集觀察發現近兩週電鍋、料理鍋商品需求大增3倍，消費者採購款式多以容量1.2～1.7L、適合料理單人份的快煮鍋最受歡迎，功能上更集中在同時具備「不沾鍋、上蒸下煮、兩檔火力」且「價格便宜」四大選購趨勢，熱銷款價格帶約落在395～700元之間，像是近兩週銷售冠軍UNIFUN多功能陶瓷快煮鍋，以1.5L小巧體積款式銷量最佳，及擁有多色選擇的御皇居迷你電煮鍋，兩者兼具時尚外觀，料理方便、快速且烹煮方式多元等特色成為外宿族喜愛家電之一。

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關鍵字：

外宿租屋開學收納小家電

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