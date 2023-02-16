桃園狼父性侵7歲女兒判刑定讞！但這原因讓她想原諒父親

▲桃園狼父性侵女兒，女兒還想原諒他。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子阿偉（化名），2016年間在大女兒當時7、8歲之際，趁著晚上母親睡著時，性侵女兒得逞，當時其他弟弟妹妹都有目睹。被侵害的女兒隱忍許久，直到長輩多年後追問，全案才爆發。女兒當時還認為，雖然父親有錯，但會原諒父親，因為希望可以跟全家人住在一起。最高法院16日將阿偉判刑9年6月定讞。

判決指出，阿偉與妻子育有多名子女，他在2015到2018年間，與妻子、子女們同住，本案就是同住期間發生。被性侵的大女兒小芊（化名）當時7、8歲，某個晚上阿偉趁著妻子睡著時，強脫下小芊的褲子，性侵得逞，過程全被當時年紀更小的弟弟、妹妹目睹。

小芊一直隱忍，直到2018年底，外婆發現阿偉每次洗好澡就會叫當時已經10歲的小芊，進浴室幫他穿褲子，擔心孫女被侵犯，因此提醒女兒、孫女要注意保護自己。沒想到問答之間，小芊對於自己被父親觸摸隱私的事情，竟然點頭承認，外婆驚魂未定之際，弟弟、妹妹還插話說「外婆我們都有看到，我們有看到爸爸把姊姊拉到旁邊去，當時媽媽在睡覺。」全案因此爆發。

檢警偵訊時，小芊坦承遭到侵犯，不過她也供稱「爸爸放進去的時候，我會痛，但是我不敢叫，因為爸爸好像有說什麼會買糖果給我吃，叫我不要叫，我想告訴爸爸說，雖然你對我做這件事情是不對，但我會原諒你，但我不會忘記這件事情，爸爸以後應該不會對我這樣做，我希望可以跟全家人住在一起，但是我還是有點怕爸爸再做這樣的事情。」檢方對阿偉提起公訴。一二審法院均將阿偉判刑9年6月，全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。