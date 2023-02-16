　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大安運動中心驚爆性侵！沖澡間蹲姿硬上　淫狼消炎藥狂吞下肚

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男泳客沖澡遭壯漢闖入性侵，頓時不知所措。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市2名男子2021年相偕到大安運動中心游泳，沒察覺已遭陳姓男子盯上，2人之後各自淋浴時，陳男看中身材較矮的1人，直接掀開門簾闖入宣稱「你很可愛」，接著蹲下來不顧被害人抗拒，強行為對方口交後逕自離開，陳男因容貌被清楚錄下而落網，到案否認性侵，狡辯被害人下體出現生理反應、沒說不要，台北地院審結認定被害人當時命根子發炎還在塗藥，應無性交意願，依強制性交罪判陳男3年5月徒刑，可上訴。

這起驚悚的性侵案發生在前年(2021年)11月17日晚間9點多，擔任餐廳主管的陳男穿著泳褲戴著泳帽，在北市辛亥路大安運動中心內的游泳池畔徘徊不下水，暗中盯上跟朋友從泳池上岸準備去沖澡的本案被害人，一路尾隨進男性淋浴間，不顧其他隔間都有人，陳男直接掀開門簾闖入。

被害人全身光溜溜被陌生的陳男嚇一跳，問對方想幹嘛，陳男說「你很可愛，身材練得很好」，表示想要「親密互動」，被害人從沒遇過這種狀況，慌亂搖頭表示「不行！我朋友在旁邊，他會知道」，陳男不在乎說「沒關係，很快就好了」，接著逕自蹲下就對被害人口交。

被害人頓時腦中一片空白，回神想抗拒但推不開比他高出一個頭、身材比他魁梧的陳男，加上命根子還被對方含在嘴裡怕遭咬傷或咬斷，又覺得若呼救驚動眾人看到這幕情景會很羞恥，一時呆立原地不知所措，陳男言而有信、果真很快，幾分鐘就起身脱褲掏出自己生殖器射精在被害人肚子上，然後快閃離開，卻沒順手把門簾關好。

此時正好有其他泳客走過，被害人察覺異樣眼光射來，趕緊把門簾關上，回想剛才的遭遇一時又失神，他的朋友洗好澡出來叫他，見他失魂落魄模樣、表示疑惑，被害人想起肚皮上還殘留歹徒的體液很噁心，重新洗好澡再跟朋友訴苦，越說越生氣、想找陳男理論，但他和朋友在運動中心繞一圈撲空。

被害人情緒低落，他的朋友憂心歹徒身上可能有病會傳染，勸他勇敢就醫院檢查，被害人聽從建議掛急診，檢查結果幸好沒事，警方接獲醫院通報性侵事件，多虧運動中心監視器拍下陳男色瞇瞇跟蹤被害人的影像，包括陳男五官清楚模樣，很快就逮到人。

陳男承認為被害人口交並撫摸對方腹肌，但否認違反對方意願強制性交，宣稱對方當時下體勃起、也沒說不要，顯然對他有意思。被害人反駁指出，事發前2天他才因龜頭包皮發炎就醫、還在塗藥治療，根本沒有從事「人與人連結」的念頭。

法官認為雙方若情投意合講好男男性交，陳男怎會自顧自射精後，就拋下被害人落跑，可見被害人根本沒同意，陳男不甩被害人的抗拒，何況被害人命根子還在發炎，理應沒有性交意願，據此認定陳男強行以口腔和被害人性器官接合，到案不認罪也沒和解賠償，依強制性交罪判刑3年5月，可上訴。

ET快訊
快訊／確定發錢！每人可領1200元　90萬人受惠
劉文正「真的發作過心肌梗塞」！　經紀人揭密假死因
快訊／劉文正假死！　4分鐘錄音檔曝光
獨／劉文正還活著　夏玉順揭假死原因跟20多億有關
獨／劉文正沒有死！　假死原因曝光
半夜逛唐吉軻德「目睹驚人一幕」　蔡尚樺果斷放棄回台灣
快訊／學貸補助方案出爐！　協助償還一年本息
大安運動中心驚爆性侵！　沖澡間淫狼蹲姿硬上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「某大姐」搭男大生賣人頭門號　友驚問：為何收到毒品通知書

畫面震撼！　高醫4醫護曝「土國救災9天過程」：再多搜救隊都不夠

裝闊男亂告！買單6千元請正妹喝酒卻告盜刷　監視器畫面讓他露餡

警盤查違停轎車遭拖行1.1公里摔傷　他辯「擔心毒品被查」下場曝

執行署拍賣又來了！ 85件名錶、奇石 　青田石18羅漢一次帶回

小孩遭2保母霸凌、打巴掌　溫世仁長媳提告：不容忍不姑息

偷刻爸媽印章簽本票　亂搞老婆網路代購...彰化男下場曝

警衛2度尾隨少女進電梯強吻襲胸　賠30萬下場仍慘

快訊／阿里山公路火燒車！自小客遭烈焰吞噬影片曝

獨／北市議員家遭竊！小孩壓歲錢被偷光　「蜘蛛雙盜」抓到了

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

「某大姐」搭男大生賣人頭門號　友驚問：為何收到毒品通知書

畫面震撼！　高醫4醫護曝「土國救災9天過程」：再多搜救隊都不夠

裝闊男亂告！買單6千元請正妹喝酒卻告盜刷　監視器畫面讓他露餡

警盤查違停轎車遭拖行1.1公里摔傷　他辯「擔心毒品被查」下場曝

執行署拍賣又來了！ 85件名錶、奇石 　青田石18羅漢一次帶回

小孩遭2保母霸凌、打巴掌　溫世仁長媳提告：不容忍不姑息

偷刻爸媽印章簽本票　亂搞老婆網路代購...彰化男下場曝

警衛2度尾隨少女進電梯強吻襲胸　賠30萬下場仍慘

快訊／阿里山公路火燒車！自小客遭烈焰吞噬影片曝

獨／北市議員家遭竊！小孩壓歲錢被偷光　「蜘蛛雙盜」抓到了

郭台銘私做民調與侯平分秋色？　侯友宜：唯有團結國家就會強

雙城「5星飯店」各住一晚含早餐！無邊際泳池、泡美人湯一次滿足

「某大姐」搭男大生賣人頭門號　友驚問：為何收到毒品通知書

星宇航爆近6萬張大量　盤中衝上30元登航空股王

二月補班日多心好累　這三個生肖沒在怕！

鹿晗IG突開嗆：鍵盤俠真厲害！　配圖選「冰照」…留言串慘遭祖國出征

鋼筋外露！內湖老屋翻新無法源「哪天倒下都不知」　北市3月底前提草案

出席美國在台協會與億載會交流酒會　黃偉哲盼台美產業共榮互惠

畫面震撼！　高醫4醫護曝「土國救災9天過程」：再多搜救隊都不夠

裝闊男亂告！買單6千元請正妹喝酒卻告盜刷　監視器畫面讓他露餡

社會熱門新聞

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

遊戲橘子告丁特遭駁回！法院曝3敗訴理由

即／高雄男駕駛突癲癇　衝撞2汽車12機車

大安運動中心驚爆性侵　淫狼消炎藥狂吞下肚

龜屍塞爆蜈蚣籠　嘉義埤塘慘照曝

槍戰打死女子　他逃大陸17年返台投案

南港警身兼藥頭老K！法院裁定羈押禁見

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

陳盈潔恐入獄　教唆胞姊簽妹妹名字借款

即／國1安定交流道北上出口火燒車！

3男1女狂印1.2億「XD假鈔」！7人被起訴

暴走哥砸椅　惹到霹靂小組小隊長

5男1女吃燒烤「下次再付」　老闆2個月等嘸人

即／1億元早就準備好！國泰洋酒董座一早交保

更多熱門

相關新聞

桃園狼父性侵女兒　判刑9年6月定讞

桃園狼父性侵女兒　判刑9年6月定讞

桃園市男子阿偉（化名），2016年間在女兒當時7、8歲之際，趁著晚上母親睡著時，性侵女兒得逞，當時其他弟弟妹妹都有目睹。被侵害的女兒隱忍許久，直到長輩多年後追問，全案才爆發。女兒當時還認為，雖然父親有錯，但會原諒父親，因為希望可以跟全家人住在一起。最高法院16日將阿偉判刑9年6月定讞。

她追劇驚見「媽媽被男友指侵」畫面！

她追劇驚見「媽媽被男友指侵」畫面！

參加朋友生日趴　少女被5男下藥性侵

參加朋友生日趴　少女被5男下藥性侵

騙性交可挽回前任　男性侵判刑

騙性交可挽回前任　男性侵判刑

正妹喊80次「不要」遭硬上　噁男辯：她對我有好感

正妹喊80次「不要」遭硬上　噁男辯：她對我有好感

關鍵字：

運動中心淋浴間性侵強制性交泳池發炎

讀者迴響

熱門新聞

ONE BOY老闆「富有家世」起底！　女友驚是「文大子瑜」

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

32歲ONE BOY創辦人曝光！　遭批「中國貨貼牌」吊牌藏貓膩

穿比不穿還涼！　ONE BOY老闆打撞球決定東區廣告

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

更多

最夯影音

更多
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗
蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面