大安運動中心驚爆性侵！沖澡間蹲姿硬上　淫狼消炎藥狂吞下肚

▲男泳客沖澡遭壯漢闖入性侵，頓時不知所措。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市2名男子2021年相偕到大安運動中心游泳，沒察覺已遭陳姓男子盯上，2人之後各自淋浴時，陳男看中身材較矮的1人，直接掀開門簾闖入宣稱「你很可愛」，接著蹲下來不顧被害人抗拒，強行為對方口交後逕自離開，陳男因容貌被清楚錄下而落網，到案否認性侵，狡辯被害人下體出現生理反應、沒說不要，台北地院審結認定被害人當時命根子發炎還在塗藥，應無性交意願，依強制性交罪判陳男3年5月徒刑，可上訴。

這起驚悚的性侵案發生在前年(2021年)11月17日晚間9點多，擔任餐廳主管的陳男穿著泳褲戴著泳帽，在北市辛亥路大安運動中心內的游泳池畔徘徊不下水，暗中盯上跟朋友從泳池上岸準備去沖澡的本案被害人，一路尾隨進男性淋浴間，不顧其他隔間都有人，陳男直接掀開門簾闖入。

被害人全身光溜溜被陌生的陳男嚇一跳，問對方想幹嘛，陳男說「你很可愛，身材練得很好」，表示想要「親密互動」，被害人從沒遇過這種狀況，慌亂搖頭表示「不行！我朋友在旁邊，他會知道」，陳男不在乎說「沒關係，很快就好了」，接著逕自蹲下就對被害人口交。

被害人頓時腦中一片空白，回神想抗拒但推不開比他高出一個頭、身材比他魁梧的陳男，加上命根子還被對方含在嘴裡怕遭咬傷或咬斷，又覺得若呼救驚動眾人看到這幕情景會很羞恥，一時呆立原地不知所措，陳男言而有信、果真很快，幾分鐘就起身脱褲掏出自己生殖器射精在被害人肚子上，然後快閃離開，卻沒順手把門簾關好。

此時正好有其他泳客走過，被害人察覺異樣眼光射來，趕緊把門簾關上，回想剛才的遭遇一時又失神，他的朋友洗好澡出來叫他，見他失魂落魄模樣、表示疑惑，被害人想起肚皮上還殘留歹徒的體液很噁心，重新洗好澡再跟朋友訴苦，越說越生氣、想找陳男理論，但他和朋友在運動中心繞一圈撲空。

被害人情緒低落，他的朋友憂心歹徒身上可能有病會傳染，勸他勇敢就醫院檢查，被害人聽從建議掛急診，檢查結果幸好沒事，警方接獲醫院通報性侵事件，多虧運動中心監視器拍下陳男色瞇瞇跟蹤被害人的影像，包括陳男五官清楚模樣，很快就逮到人。

陳男承認為被害人口交並撫摸對方腹肌，但否認違反對方意願強制性交，宣稱對方當時下體勃起、也沒說不要，顯然對他有意思。被害人反駁指出，事發前2天他才因龜頭包皮發炎就醫、還在塗藥治療，根本沒有從事「人與人連結」的念頭。

法官認為雙方若情投意合講好男男性交，陳男怎會自顧自射精後，就拋下被害人落跑，可見被害人根本沒同意，陳男不甩被害人的抗拒，何況被害人命根子還在發炎，理應沒有性交意願，據此認定陳男強行以口腔和被害人性器官接合，到案不認罪也沒和解賠償，依強制性交罪判刑3年5月，可上訴。