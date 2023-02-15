歌壇大姐大陳盈潔遭改判刑3年2月　若定讞將發監執行

▲陳盈潔被控教唆偽造本票，更二審判刑。後方為陳盈潔胞姊陳乃嘉。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台語歌壇老大姊陳盈潔，因積欠邱姓友人280萬元借款，以妹妹陳郁心的名義偽簽本票。一審法院依造「教唆偽造有價證券罪」判刑3年2月，二審改判無罪，更一審又改判刑1年8月。全案再經撤銷發回更二審，高院15日改將她判刑3年2月，若因此定讞，陳盈潔將發監執行。

陳盈潔（70歲）與友人邱姓男子有借貸關係，2013年10月間，陳盈潔向邱男借款200萬元，後來追加為280萬，但邱男為確保債權，要求陳盈潔找人擔保。陳盈潔就開了到期日為2014年2月21日的本票給邱男，並找胞姊陳乃嘉商量，由胞姊在本票上偽簽妹妹陳郁心的名字背書。

陳郁心事後提出民事訴訟，要求確認該張本票的債權不存在，全案才因此爆發。陳乃嘉自首偽造本票，至於陳盈潔也被依照教唆偽造本票的偽造文書罪提起公訴。一審法院認定陳盈潔有罪，重判有期徒刑3年2月。至於陳乃嘉因為認罪自首，桃園地院一審將她判刑1年7月、緩刑3年確定。

陳盈潔的部分上訴第二審，高院二審改判她無罪，但更一審又改將她判刑1年8月，緩刑4年，並需於判決確定後6月內，支付債主30萬元。全案再經最高法院撤銷發回，由高等法院進行更二審。

更二審於15日宣判，仍認定陳盈潔有罪，將她判刑3年2月。考量她因本案獲有110萬元之犯罪所得，扣除已返還給債主66萬9800元，高院這次還宣告餘額43萬200元應予沒收。本案可上訴，但若最高法院駁回上訴確定，陳盈潔將發監執行。