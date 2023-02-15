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社會 社會焦點 保障人權

她追劇驚見「媽媽被男友指侵」畫面！噁男不顧子女在旁還拍下過程

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲男子竟然性侵女友母親，還拍下過程，讓女友崩潰。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市陳姓男子2018年間，借宿相戀8年的女友家中，沒想到他竟趁著借宿的機會，趁機以手指性侵熟睡中的女友母親，還以女友借他的手機拍下性侵過程。女友使用手機時，才發現陳男的惡行。一審將陳男判刑3年8月，案經上訴，高等法院二審15日仍判刑3年8月。可上訴。

判決指出，陳男與女友自國中時期就認識、交往，一直到2019年5月間因案發後而分手，2人愛情長跑長達8年多，陳男認識女友父母也達10年。不過即便如此，陳男仍不顧雙方情誼，竟犯下本起案件。

案發於2018年9月7日凌晨，陳男借宿女友位在台北市萬華區的家中，他先前就已經得知，女友母親晚上會服用助眠藥物入睡。他在當晚潛入女友母親房間，並以女友借他使用的iPhone手機開啟錄影功能，對女友母親手指性侵，並全程錄下。當時女友母親還有3名子女也在一旁同睡，陳男毫無顧忌，犯案得逞。

女友一直被瞞在鼓裡，直到有天她要用iPad追劇，使用手機連結網路時，才發現這段影片。女友當下質疑陳男，陳男先是不講話、否認，還反問「為何明知故問」，最後陳男堅持用筆談，寫下用寫的「用手指用她」，女友氣得大罵「她是誰？她是我媽！」女友怒極，堅持提告，陳男遭提起公訴。

法院審理時，陳男否認犯罪，辯稱遭到誣賴，還說「我與他們一家人認識10年了，和女友也交往8年，這段時間我都有幫助他們，不曉得她們為何要誣指我；如果我真的有性侵，為何2020年我們還有一起出去，正常人會讓性侵她的人處在同一個屋簷下嗎？」

不過法院勘驗紙條、影片，認定確實就是陳男犯案，考量他犯後猶仍飾詞狡辯，暗指對方設詞誣陷，難認有悔意，因此判刑3年8月。案經上訴，高等法院15日二審宣判，仍認定陳男有罪，駁回上訴，維持3年8月的刑度。

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