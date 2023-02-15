不滿疑遭詐賭　南投兄弟檔「一槍斃命」！殺人重判定讞

▲南投埔里鎮發生王姓兄弟檔開槍殺人案。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

南投縣埔里鎮2021年初發生槍擊命案，王姓兄弟檔因在賭場上輸光錢，懷疑遭人詐賭，向劉姓友人借錢又遭拒絕，憤而回家拿槍返回賭場，弟弟直接擊斃劉男，並劫走劉男身上10餘萬現金。一二審均將哥哥王主文判刑9年、弟弟王天理重判23年。弟弟王天理上訴第三審，最高法院15日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2021年2月13日，時值大年初二。年紀分別為28歲、26歲的王姓兄弟檔在下午到埔里鎮一處民宅賭博，2人雖與現場眾人熟識，但賭桌上不分親兄弟，2人最後將帶來的錢全都輸光。2人懷疑有人詐賭，心懷不滿，先向現場的60歲劉姓賭客借錢，但遭對方拒絕。

輸到翻臉的兄弟檔憤而返家，取出手槍、辣椒水後返回賭場。2人先朝賭桌上眾人噴灑辣椒水，驅趕賭客，並搶走桌上3萬餘元現金；隨後2人圍毆試圖逃跑的劉男，最後弟弟取出手槍，朝劉男心臟擊發一槍，並搶走劉男身上的10萬元現金。劉男因失血過多不身亡，警方則鎖定2兄弟追緝，在4小時內，分別於魚池鄉逮捕王主文，隨後在草屯鎮逮捕開槍的王天理。檢方最後依照「強盜殺人」、「非法持有槍械」等罪，提起公訴。

法院審理期間，2人互相推諉、避重就輕，辯稱劉男出言恐嚇所以才會帶槍自衛；至於開槍的王天理更說，是因為槍枝走火才會不慎害死對方。不過一二審法院均認定2人有罪，並將王主文依照「共同強盜致死罪」判刑9年，王天理則依照「強盜殺人」、「非法持有槍械」等罪，重判有期徒刑23年。王主文未上訴先行定讞，至於王天理則上訴第三審，最高法院審理後，15日駁回上訴定讞。